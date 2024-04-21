Анонсирована мышь Logitech Signature AI Edition M750 со специальным ключом AI и программным обеспечением AI Prompt Builder для вызова ChatGPT.

В последнее время искусственный интеллект успешно проникает в мир смартфонов и компьютеров, обещая остаться надолго и постоянно удивлять нас новыми функциями. Одним из последних трендов стала специальная клавиша Copilot от Microsoft, которую многие производители ноутбуков внедряют в свои модели.

В этом направлении также движется популярный производитель периферийных устройств Logitech, представивший свою новинку - мышь Signature AI Edition M750 с уникальной кнопкой AI.

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Новая мышь Logitech Signature AI Edition M750 отличается не только стильным дизайном, но и функциональностью. Она оснащена специальной бирюзовой кнопкой, которая открывает доступ к инструменту Logi AI Prompt Builder. Кнопки «Назад» и «Вперед» также имеют свои уникальные функции - первая запускает ChatGPT, а вторая активирует диктовку операционной системы. Кнопки можно настроить под свои нужды с помощью приложения Logi Options+.

Модель Signature AI Edition M750 отличается компактным корпусом с удобной формой, мягкой зоной для большого пальца и резиновыми боковыми ручками для комфортного использования. Встроенное интеллектуальное колесо прокрутки делает работу с мышью ещё более удобной. При этом устройство при нажатии не издает звуков и работает на одной батарее типа АА до 24 месяцев.

Интересно, что Logi AI Prompt Builder, представленный Logitech, взаимодействует с ChatGPT OpenAI и понимает английский язык. Это удобное программное обеспечение предлагает широкий спектр функций, включая перефразирование, подведение итогов, ответы и создание электронных писем. При этом оно доступно бесплатно и совместимо только с клавиатурами и мышами Logitech.

Logitech Signature AI Edition M750 доступна по цене 49,99 долларов США (примерно 4500 рублей). Приобрести эту уникальную мышь можно на официальном сайте компании Logitech.