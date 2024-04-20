Oppo A3 Pro получил сертификаты водостойкости IP69, IP68 и IP66 позволяющие использовать смартфон в любых погодных условиях.

Недавно в Китае был представлен смартфон Oppo A3 Pro, который выделяется своей уникальной стойкостью к воде и ударам. Этот бюджетный аппарат стал первым в своём классе, получившим сертификаты IP69, IP68 и IP66, подтверждающие его способность выдерживать погружение в воду, сильные брызги и даже погружение в кипящую воду. Oppo A3 Pro уже доступен для приобретения в магазинах Китая, предлагая потрясающие технические характеристики и стильный дизайн.

Смартфон поставляется в трёх различных конфигурациях памяти: 8 ГБ + 128 ГБ, 12 ГБ + 256 ГБ и 12 ГБ + 512 ГБ, с ценами от 1999 юаней ( примерно 25 тыс.рублей) до 2499 юаней (примерно 32 тыс.рублей). Он доступен в трёх цветовых вариантах: Azure со стеклянной крышкой, Mountain Blue и Yunjin Pink с кожаной крышкой. Пока нет информации о международном выпуске данной модели.

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Основными особенностями Oppo A3 Pro являются его высокая прочность и защита от внешних воздействий. Кроме сертификатов IP, он также получил 5-звездочный сертификат от SGS по устойчивости к падениям и прошёл строгие испытания на ударопрочность. Смартфон оборудован 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, работает на базе Android 14 с ColorOS 14 и оснащён чипом Dimensity 7050.

Ёмкость аккумулятора составляет 5000 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки мощностью до 67 Вт. В области камер он предлагает фронтальную камеру на 8 МП и двойную заднюю камеру (64 МП + 2 МП), способную записывать видео в форматах FHD и 4K. Другие характеристики включают поддержку двух SIM-карт, подключение к сети 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 и порт USB-C.

Oppo A3 Pro обещает завоевать признание пользователей, желающих получить надёжный, производительный и стильный смартфон.