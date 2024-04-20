UNISOC, известная своим чипсетом T765 5G для смартфонов, решила расширить свое присутствие на рынке чипов разработав чип для POS-терминалов.

Китай активно стремится к снижению зависимости от иностранных технологий, и в этой стратегии важную роль играют не только известные компании, как Huawei и BYD, но и менее заметные, но не менее значимые игроки. Одним из таких "скрытых героев" является компания UNISOC, специализирующаяся на производстве чипсетов для мобильных устройств.

UNISOC уже успела привлечь внимание своим чипсетом T765 5G для смартфонов, а теперь представляет новое решение – чип 7861, предназначенный для POS-терминалов. Этот шаг отражает стремление компании диверсифицировать свой бизнес и выйти на новые рынки.

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С ростом популярности безналичных платежей POS-терминалы становятся неотъемлемой частью современной торговли. UNISOC 7861 создан специально для обеспечения надёжной и безопасной работы этих устройств. Новинка оснащается восьмиядерным процессором: два ядра Arm Cortex-A75 и шесть ядер Cortex-A55 с тактовой частотой 1,6 ГГц. Графический процессор Mali G57 обеспечивает плавную работу графики и интерфейса. Чип поддерживает подключение через двухдиапазонный Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, GNSS, USB-концентратор.

Чип имеет 1 Гб оперативной памяти LPDDR4x и 8 Гб основной памятиUFS 2.2, дисплей FHD+.

Чип работает на основе операционных систем Android 12 Go и Android 14, оптимизированных для устройств с небольшим объемом памяти (1 ГБ + 8 ГБ). 12-нм техпроцесс чипа обеспечивает высокую производительность и энергоэффективность.

UNISOC 7861 – это доступное и функциональное решение для производителей POS-терминалов. Он позволяет создавать современные и надёжные устройства, способные удовлетворить потребности растущего рынка безналичных платежей.

UNISOC играет важную роль в стратегии технологической независимости Китая. Компания разрабатывает и производит собственные чипсеты, что снижает зависимость от иностранных поставщиков и способствует развитию национальной полупроводниковой промышленности.