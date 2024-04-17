Монитор премиум сегмента Acer Predator Z57 Dual UHD получил впечатляющие характеристики.

Acer представила свой флагманский игровой монитор с изогнутым экраном Predator Z57 Dual UHD. Новинка получила интересные характеристики по немалой цене.

Acer Predator Z57 Dual UHD имеет 57-дюймовый изогнутый дисплей с разрешением Dual UHD (7680×2160) для невероятно детализированного и захватывающего просмотра. Частота обновления экрана в 120 Гц обеспечивает плавный и отзывчивый игровой процесс, сводя к минимуму размытость и разрывы изображения. 2304-зонная технология MiniLED значительно улучшает качество и яркость изображения, обеспечивая яркие цвета, глубокий черный и высокую контрастность.

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Соотношение сторон 32:9 и кривизна 1000R создают захватывающий и панорамный игровой опыт, погружая вас в действие. Яркость до 1000 нит и сертификат VESA DisplayHDR 1000 гарантируют яркие и реалистичные цвета, а также превосходную контрастность в светлых и тёмных сценах. Поддержка 98% цветовой гаммы DCI-P3 обеспечивает высококачественное и точное воспроизведение цветов, идеально подходящее для игр, редактирования фотографий и просмотра фильмов.

Два порта HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4 обеспечивают совместимость с новейшими консолями и графическими картами, поддерживая высокую частоту обновления и разрешение. Два динамика мощностью 10 Вт обеспечивают захватывающий и мощный звук, дополняющий ваш игровой опыт.

Ожидается, что Predator Z57 поступит в продажу во втором квартале 2024 года. За такие впечатляющие характеристики придётся заплатить не менее 190 тыс.рублей.

Благодаря впечатляющим характеристикам, таким как изогнутый экран, высокая яркость и частота обновления экрана 120 Гц монитор сможет получить признание потенциальных покупателей и стать лидером в своём ценовом сегменте.