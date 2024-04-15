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Zerox852
Realme представила новые беспроводные наушники Buds T110
Realme Buds T110 получили хорошие характеристики с функциями для геймеров по низкой цене.

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Realme представила свою обновленную модель беспроводных наушников вкладышей Realme Buds T110. Благодаря своей дешевизне и низкой задержке звука эти бюджетные наушники идеально подойдут геймерам любителям.

Realme Buds T110 оснащены 10-миллиметровыми динамическими драйверами, которые обеспечивают мощный и сбалансированный звук, идеально подходящий для прослушивания музыки, подкастов и аудиокниг. Они также оснащены технологией AI ENC (подавление окружающего шума с искусственным интеллектом), которая эффективно устраняет фоновый шум во время аудио-звонков, обеспечивая чёткое и беспрепятственное общение.

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Одной из уникальных особенностей Buds T110 стал их специальный игровой режим, который снижает задержку до 88 мс. Этот режим идеально подходит для мобильных геймеров, поскольку он синхронизирует звук с действием на экране, обеспечивая захватывающий игровой процесс.

Наушники также оснащены Bluetooth 5.4 для стабильного и надёжного подключения. Они обеспечивают до 7 часов автономной работы от одной полной зарядки, а в сочетании с зарядным футляром время воспроизведения увеличивается до 38 часов. Этого достаточно для прослушивания музыки в течение всего дня без необходимости подзарядки. Также наушники поддерживают технологию быстрой зарядки. По заверениям производителя 10 минут зарядки хватит для 20 минут прослушивания музыки при средней громкости.

Realme Buds T110 имеют лёгкую конструкцию с весом каждого наушника всего 4 грамма. Наушники предлагаются в четырёх цветовых вариантах исполнения: зелёном, чёрном, белом и синем. Дизайн вкладышей и штока, обеспечивают удобную и надёжную посадку, которая не вызывает дискомфорта даже при длительном ношении. Также новинка защищена от пыли и влаги по стандарту IPX5.

Realme Buds T110 доступны в Индии по цене всего в 1499 индийских рупий (около 1800 рублей). Они будут доступны для покупки через официальный сайт бренда и Flipkart, а первые продажи начнутся 19 апреля 2024 года. Информации о глобальном запуске продаж пока не поступало.

#realme #наушники
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