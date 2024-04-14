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Zerox852
Xiaomi представит модель Redmi Pad Pro на мировом рынке
Redmi подготавливает свой планшет Pad Pro к выходу на мировую арену под названием Redmi Pad Pro Global.

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Компания Xiaomi Redmi готовит к выходу на мировой рынок свой планшет Redmi Pad Pro, который уже получил широкое признание в Китае после старта предзаказов и объявления официального запуска, намеченного на 15 апреля.

По последним данным, появившимся в консоли Google Play, Redmi намерен представить новый продукт не только в Латинской Америке, где он будет доступен под номером «2405CRPFDL», но и в остальных частях мира с номером модели «2405CRPFDG». Это свидетельствует о планах компании распространить свой планшет по всему миру.

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Redmi Pad Pro будет оснащён процессором Snapdragon 7s Gen 2 и графикой Adreno 7series. Ожидается, что устройство получит разрешение экрана 1600×2560, плотность 320 пикселей на дюйм, не менее 8 ГБ оперативной памяти и будет функционировать под управлением операционной системы Android 14, возможно, с HyperOS версии 1.0, аналогичной версии для китайского рынка. Хотя дополнительные подробности пока не раскрываются, стоит ожидать, что глобальная модель планшета будет похожа на версию, представленную в Китае.

Экран размером 12,1 дюймов предлагает пользователю живое изображение с разрешением 2,5K и максимальной частотой обновления экрана 120 Гц. Сертифицированный TUV Rheinland дисплей способен достигнуть яркости в 600 нит и поддерживает технологию Dolby Vision. К планшету прилагается стилус, который можно комфортно хранить благодаря магнитному креплению. Планшет оснащен задней камерой на 8 Мп со светодиодной вспышкой и фронтальной 8-Мп камерой. Аудиосистема включает четыре аудио-динамика  которые поддерживают технологию Dolby Atmos.

Новинка оснащается чипом Snapdragon 7s Gen 2, по заверениям инсайдеров объем встроенной памяти будет не меньше  256 ГБ. Питание обеспечивается за счёт  большого аккумулятора ёмкостью 10 000 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки мощностью 33 Вт.  Новинка имеет режим Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 а также 3,5-мм разъем для наушников. Кроме того, находится в разработке вариант Redmi Pad Pro с поддержкой 5G, который скорее всего не представят на мировом рынке.

Информации о стоимости глобальной версии планшета на данный момент не предоставляется.

#xiaomi #планшет #redmi
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