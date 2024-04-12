MSI MAG 274URFW оснащается 27-дюймовым экраном Rapid IPS с разрешением 4K, частотой 160 Гц и HDR 400.

MSI представила на китайском рынке высококачественный игровой монитор 4K под названием MAG 274URFW. Этот монитор предлагает сочетание передовых функций и стильного дизайна, что делает его привлекательным вариантом для геймеров, создателей контента и профессионалов.

MAG 274URFW оснащён 27-дюймовым экраном Rapid IPS 4K с разрешением 3840 x 2160 пикселей. Дисплей имеет высокую частоту обновления изображения 160 Гц и время отклика GtG (от серого до серого) 0,5 мс, что обеспечивает плавный игровой процесс без размытия изображения, минимизирует ореолы и эффекты слежения.

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Монитор отличается превосходной цветопередачей с коэффициентом контрастности 1000:1 и охватом цветовой гаммы 98% по стандарту DCI-P3 и 93% цветовой гаммы Adobe RGB. Он также сертифицирован по стандарту VESA DisplayHDR 400, что обеспечивает яркие цвета и глубокий чёрный цвет.

MAG 274URFW оснащён технологией AMD FreeSync Premium, которая устраняет разрывы экрана и зависания, обеспечивая плавный игровой процесс. Кроме того, он имеет ряд ориентированных на геймеров функций, таких как встроенная прицельная марка для облегчения обнаружения цели в шутерах и усиление чёрного цвета на основе искусственного интеллекта для улучшения видимости в тёмных внутриигровых местах.

Монитор MAG 274URFW имеет элегантный дизайн с антибликовым матовым покрытием. Эргономичная подставка обеспечивает широкие возможности регулировки, включая высоту, наклон и угол поворота по горизонтали, что позволяет пользователям установить монитор в оптимальном положении.

Монитор включает в себя DisplayPort 1.4a, два порта HDMI 2.1, порт USB Type-C с поддержкой альтернативного режима DP и разъем для наушников 3,5 мм. Порт USB Type-C поддерживает мощность в 15 Вт и может использоваться для подключения и зарядки ноутбуков или других устройств.

MSI MAG 274URFW доступен для китайских покупателей по предварительному заказу по цене 2499 юаней (примерно 32 тыс. рублей). Официально он поступит в продажу в полночь 14 апреля.

MAG 274URFW - это высокопроизводительный игровой монитор, который предлагает передовые технологии ориентированные на геймеров. Его стильный дизайн и эргономичная подставка делают монитор идеальным дополнением к любой игровой установке или рабочему пространству.