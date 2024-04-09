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Zerox852
В России стартовали продажи Bluetooth-наушников Soundcore Q20i от Anker за 7000 рублей
В России стартовали продажи дешевых полноразмерных Bluetooth-наушников от китайской компании Anker.

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До российского рынка добрались беспроводные полноразмерные наушники Soundcore Q20i  от китайской компании Anker Innovations. Новинка заняла нишу бюджетных Bluetooth наушников и будет конкурировать с такими производителями как JBL, Panasonic, Phillips и др.

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Наушники имеют интересные технические характеристики так, например 40-мм динамические драйверы обеспечивают воспроизведение звука с высокой точностью в широком диапазоне от 16 Гц до 40 кГц. Технология BassUp, разработанная  Anker Innovations, усиливает и в полной мере раскрывает низкочастотное звучание. Также в Soundcore Q20i доступна технология hi-res audio которая позволяет прослушивать аудио записи в наилучшем качестве, но для включения функции требуется подключение наушников к смартфону через кабель.

В наушники встроена система гибридного шумоподавления которая эффективно отсекает 90% посторонних шумов, позволяя в полной мере насладиться музыкой не отвлекаясь на внешнюю среду. При этом в Soundcore Q20i имеется режим прозрачности позволяющий слышать все происходящее вокруг не снимая наушников.

Soundcore Q20i поддерживает одновременное подключение по Bluetooth сразу к двум устройствам - это позволяет прослушивать аудио из разных приложений делая наушники многозадачными. Технология быстрой зарядки предоставляет возможность прослушивать музыку в течении 4 часов после 5 минут зарядки. Аккумулятор большой ёмкости при полном заряде обеспечивает 40 часов прослушивания музыки с включённым шумоподавлением и 60 часов с выключенным.

Для покупателей Soundcore Q20i доступны в двух цветовых вариантах исполнения: черном и синем. На российских витринах наушники выставлены по цене 7 тыс.руб.

Сочетание технических возможностей, удобства использования и доступной цены делает Soundcore Q20i привлекательным вариантом для тех, кто ценит качественное звучание и функциональность в беспроводных наушниках.

#наушники #наушники из китая
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