Портативная консоль от Microsoft под брендом Xbox сможет занять нишу между конкурирующими платформами Nintendo Switch и Steam Deck.

Новости о разработке портативной консоли под торговой маркой Xbox от IT-гиганта Microsoft набирают обороты, и эксперты предполагают, что новинка займёт промежуточное положение между консолями Nintendo Switch и Steam Deck.

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Эксперт Вячеслав Макаров подчёркивает, что Switch ориентируется на инди-игры и мобильные технологии, тогда как Steam Deck обладает более мощным "железом" для запуска крупных проектов. По мнению Макарова, консоль Xbox может занять нишу между этими двумя устройствами.

Александр Кузьменко, бывший главный редактор издания "Игромания", отметил преимущество продажи консоли под брендом Xbox в виде фирменного каталога Game Pass, в который входят игры от ведущих издателей. Он считает, что консоль Xbox должна иметь как портативный, так и стационарный режим с возможностью подключения к телевизору, чтобы конкурировать со Switch.

Новая портативная консоль от Microsoft может предложить игрокам уникальные преимущества:

• Доступ к обширной библиотеке игр Game Pass

• Повышенную производительность по сравнению с Nintendo Switch

• Гибридный режим с возможностью использования как в дороге, так и дома

Кроме того, консоль может дополнить существующую экосистему Xbox, позволяя игрокам продолжать свои игры на разных устройствах с использованием одной учётной записи.

Эксперты полагают, что портативная консоль Xbox может стать сильным конкурентом на рынке портативных игр, объединив в себе мощное "железо", обширную библиотеку игр и удобную экосистему. Если Microsoft успешно реализует свои планы, её портативная консоль может завоевать место среди лидеров индустрии.