Владельцы консолей Steam Deck жалуются на ломающиеся без причины корпусы.

Обладатели ограниченной серии портативной консоли Steam Deck OLED с матовым полупрозрачным корпусом обращают внимание на возникновение трещин в местах крепления винтов устройства. Информация об этой проблеме активно обсуждается, на онлайн форуме Reddit.

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По словам пострадавших пользователей, их консоли не испытывали падений или других механических воздействий, поэтому причины появления трещин на корпусе остаются неизвестными. Valve пока не представила никакой официальной информации по данной ситуации. Несмотря на это, многие пользователи считают, что проблема могла возникнуть из-за чрезмерной затяжки винтов крепления, и предполагают, что замена винтов может помочь избежать повреждений консоли.

Часть пострадавших пользователей смогла поменять повреждённые консоли без особых трудностей, обратившись непосредственно в компанию. В то время как другие пострадавшие столкнулись с отказом в бесплатной замене корпуса или не получают ответа на свои обращения в службу поддержки.

Консоль Steam Deck OLED выпущенная в ноябре 2023 года компанией Valve получила увеличенный в размере Oled экран с максимальной частотой обновления экрана 90 Гц и множеством других мелких улучшений. Версия с прозрачным корпусом была доступна в ограниченном количестве в начале продаж.

Наличие проблем с корпусом и ответ на отзывы пользователей окажет влияние на репутацию устройства и сервиса поддержки компании Valve, поэтому важно, чтобы производитель внимательно изучил ситуацию и предоставил адекватные решения для пользователей, столкнувшихся с данной проблемой.