Realme раскрыла дизайн своего нового доступного смартфона

Realme С65 будет представлен в рамках специального мероприятия 2 апреля, на котором компания планирует раскрыть все технические характеристики устройства.

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Одним из ключевых элементов дизайна Realme C65 является камера, которая напоминает дизайн блока камер на Samsung Galaxy S21. Данный элемент дизайна может привлечь внимание покупателей, желающих приобрести стильное устройство, напоминающее флагманские модели других производителей.

Ещё одной интересной особенностью Realme C65 стала программируемая кнопка в стиле Action Button, аналогичной кнопкой оснащены iPhone 15 Pro и 15 Pro max. Эта функция позволит пользователям настраивать различные команды и назначать быстрый доступ к приложениям или функциям устройства.

Смартфон будет доступен в двух вариантах цветового исполнения: фиолетовый и зелёный. Объем внутренней памяти составит 128 Гб, объем оперативной памяти будет доступен в трёх конфигурациях 4/6/8 Гб.

Уже известно что помимо китайского рынка новинка будет доступна для покупки во Вьетнаме, Индонезии, Бангладеш, Малайзии и Филиппинах. Не исключается возможность, что устройство также появится на других рынках, включая Россию, но точные цены и дата начала продаж пока неизвестны.

С учётом предыдущих успехов Realme на рынке смартфонов, новинка Realme C65 вызывает большой интерес у покупателей, и многие ждут официального анонса и полной информации о технических характеристиках и возможностях этого устройства.