Вышел разрешенный к мытью с мылом смартфон для пенсионеров Sharp Basio Active 2.

Японская компания Sharp представила свой новый смартфон Sharp Basio Active 2, который выделяется в мире мобильных устройств своей уникальной комбинацией функциональности и защитных возможностей. Этот смартфон получил сертификаты соответствия военным стандартам, подтверждающие его надёжность и высокий уровень защиты.

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Основной особенностью Sharp Basio Active 2 стала возможность безопасного мытья устройства с использованием мыла, что делает его идеальным выбором для тех, кто ценит не только функциональность, но и уровень гигиены при использовании смартфона.

Экран устройства имеет размер 5,7 дюйма и разрешение HD+, обеспечивая яркое и чёткое отображение контента. Три физические кнопки под экраном с подсветкой облегчают навигацию и предоставляют быстрый доступ к функциям, таким как телефонная книжка, главный экран и сообщения.

Производительность смартфона обеспечивает чип Snapdragon 695, в сочетании с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ постоянной памяти, что обеспечивает плавную работу устройства и достаточно места для хранения данных. Наличие двух камер (основной на 50 Мп и фронтальной на 8 Мп) предлагает возможность создавать качественные фотографии и участвовать в видеозвонках.

Особенности защиты от воды и пыли по стандарту IP68 и сертификации MIL-STD-810H делают Sharp Basio Active 2 выдерживающим практически любые воздействия, включая падения и чистку с мылом. Смартфон адаптирован для пожилых людей, обеспечивая удобство использования и увеличивая контрастность текста для лучшей читаемости.

Новинку позиционируют как доступное и надёжное решение для пожилых японцев. Смартфон доступен только на японском рынке по цене 41 тыс.йен (около 25 тыс.руб).