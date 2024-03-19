МИД РФ не оценил американские предложения по возобновлению переговоров и назвал их демагогией и лицемерием.

Американская администрация заявила что начинает уставать предлагать Москве и Пекину переговоры о контроле над ядерным оружием. Последнее подобное предложение поступило от представителя США при ООН Линды Томас-Гринфилд.

реклама

Президент России Владимир Путин высказался, что в настоящих условиях подобные переговоры возможны лишь в рамках обсуждения всего спектра вопросов военной безопасности. Однако США постоянно выдвигают новые собственные условия, что осложняет процесс обсуждения и делает его практически невозможным.

Министерство иностранных дел России осудило подобные попытки со стороны США, обвиняя их в лицемерии и демагогии. Американские политики, заявляющие о готовности вступить в переговоры с Россией без предварительных условий, по мнению российской стороны, не понимают или не хотят понимать ключевых принципов, которых придерживается Российская Федерация.

США пытаются установить контроль над ядерным оружием по многочисленным причинам. Главной причиной стало то что, Россия приостановила своё участие в договоре по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, поскольку российско-американский договор начал восприниматься Россией как не паритетный и не отвечающий её интересам. Это привело к утрате американской стороной информации о реальном количестве ядерных боеголовок находящихся на вооружении армии России, что привело к усилению гонки вооружений.

Позиция России остаётся неизменной - в текущих условиях такие переговоры возможны только при обсуждении всего комплекса безопасности, что не позволяет ей вступать в переговоры на условиях, не отвечающих её интересам.