Некоторые страны альянса уже направили своих военных на Украину, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время дискуссии.

Министр иностранных дел Польши, Радослав Сикорский, в ходе обсуждения 25-й годовщины вступления страны в Североатлантический альянс, которое транслировалось на YouTube заявил, что некоторые страны альянса уже перебросили своих военных на Украину. Он заявил, что отправка военных из стран запада на украинскую территорию не является невозможной и выразил признательность за инициативу президента Франции, Эммануэля Макрона.

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Президент Польши, выразил своё мнение о необходимости строительства крупного аэропорта в Варшаве для переброски войск НАТО. Макрон не остался в стороне и заявил о решимости Франции предпринять любые меры, чтобы Россия не достигла победы в этом конфликте. Он упомянул, что лидеры западных стран обсуждали вероятность направления войск на Украину, однако пока не удалось прийти к единому мнению.

Впоследствии политик, столкнувшийся с осуждением за свои высказывания, заявил, что все его слова были взвешенно подобраны. Он также подчеркнул, что власти Франции не устанавливают лимитов и "красных линий" в вопросе поддержки Киевского режима.

Тем не менее, официальные представители ряда западных стран отметили, что вопрос о переброске военных на Украину не стоит. Канцлер Германии Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не намерена направлять своих военнослужащих в Украину. Кроме того, глава немецкого правительства подтвердил, что такую инициативу не планируют реализовывать и другие страны НАТО в целом.