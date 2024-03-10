Нужно получить дополнительную финансовую поддержку, пока конгресс США не может одобрить помощь Киеву.

Председатель бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа сообщила газете Financial Times, что Украина проводит переговоры с Японией и Канадой о получении дополнительной финансовой поддержки в связи с задержками в одобрении помощи со стороны США.

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Украина выделила немалые средства на оборону, из-за чего внутренние доходы страны не могут покрыть постоянно увеличивающиеся расходы. Предвидится увеличение дефицита финансов из-за предстоящей мобилизации и необходимости финансирования обучения и закупки оборудования для призывников.

Пидласа также отметила, что Украина рассматривает возможное сокращение социальных расходов, повышение налогов и получения дополнительной финансовой поддержки от стран большой семёрки, в особенности от Японии и Канады. Из-за задержек в получении помощи от США и ЕС, Киев вынужден рассматривать альтернативные варианты финансирования.

Республиканцы в Конгрессе США обсуждают альтернативную финансовую помощь для киевского режима, часть которой может быть предоставлена в форме кредита из-за отсутствия поддержки большинства республиканцев.

Россия высказывает опасения по поводу новых поставок военной техники на Украину со стороны западных стран, считая это препятствием для окончания конфликта и прямым вмешательством Североатлантического альянса. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия рассматривает любые грузы с оружием для украинских войск как цель для поражения. В Кремле подчеркнули, что поставляемое на Украину оружие со стороны Запада отдаляет начало переговоров и может иметь нежелательные последствия.