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Zerox852
Верховный суд постановил, что Трамп может появиться в президентских избирательных бюллетенях
За день до предварительных выборов суд допустил Трампа до выборной кампании.

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Верховный суд США постановил, что Дональд Трамп может появиться в президентских избирательных бюллетенях в этом году, данное решение положило конец всем попыткам запретить ему избираться на пост президента в соответствии с редко используемым конституционным положением, запрещающим участникам восстаний занимать государственные должности.

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В понедельник суд единогласно отменил решение Верховного суда Колорадо, в котором говорилось, что Трамп лишился права снова баллотироваться на пост президента, после того как он пытался убедить верховный суд что выборы 2020 года проводились нечестно. 

Верховный суд принял решение за день до Супервторника, когда в Колорадо и 14 других штатах проводятся предварительные выборы. 

Это решение избавляет лидера Республиканской партии от необходимости вести борьбу между штатами за право быть включённым в список кандидатов. У  Трампа появляются реальные шансы вернуть себе Белый дом даже после признания его вины в штурме Капитолия 6 января 2021 года.

В постановлении прямо не говорится, может ли Конгресс США отказаться подсчитывать голоса избирателей Трампа, если он победит на выборах в ноябре. Верховный суд отказался снять с Трампа вину за события 6 января, отклонив его утверждения о том, что он не участвовал в восстании. 

В понедельник днём  Трамп созвал пресс-конференцию в в своём клубе Мар-а-Лаго во Флориде, чтобы отблагодарить это решение. Но он также ясно дал понять, что по-прежнему обеспокоен тем, как судьи вынесут решение по находящемуся на рассмотрении делу, касающемуся его заявления об иммунитете от судебного преследования. В настоящее время Трампу предъявлено четыре уголовных обвинения и несколько гражданских исков. 

 Без широкого уголовного иммунитета, которым, как утверждает Трамп, он обладает, президентство «было бы не чем иным, как церемониальным постом», добавил он.

#трамп #выборы #выборы 2024 #выборы 2024 в сша
Источник: bloomberg.com
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