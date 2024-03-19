После утечки слухов о спецификациях PS5 Pro перед выходными, Том Хендерсон предложил множество новых подробностей, одновременно подтвердив их.

Вслед за волной утечек о PS5 Pro появились новые сообщения о новой собственной технологии повышения разрешения для консоли. Возможно, в скором времени Sony придется официально подтвердить существование PS5 Pro, поскольку появилось еще больше утечек о возможностях консоли.

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На прошлой неделе появилась утечка, раскрывающая различные спецификации консоли, включая значительное увеличение скорости трассировки лучей, графический процессор мощностью 33,5 терафлопс и новую технологию масштабирования Sony. Через несколько дней последовала еще одна утечка, в которой утверждалось, что консоль будет оснащена увеличенным на 28% объемом системной памяти по сравнению с оригинальной PlayStation 5, а также другими подробностями.

Обе эти утечки были подтверждены IGN, так что становится все более вероятным, что эти спецификации - реальная информация, полученная от разработчиков, работающих с консолью. Теперь появились новые подробности о новой технологии повышения разрешения Sony, которая, предположительно, называется PlayStation spectral super resolution (PSSR). Технология апскейлинга, подобная deep learning super sampling (DLSS) от NVIDIA, используется для того, чтобы изображение выглядело в более высоком разрешении, чем исходный источник, что полезно для менее мощного оборудования или для других случаев, превышающих возможности аппаратного обеспечения.

Согласно новому отчету Insider Gaming, PlayStation имеет амбиции PSSR для достижения 4K при 120 кадров в секунду и 8K при 60 кадров в секунду на будущих консолях. Однако из-за аппаратных ограничений Sony, по всей видимости, нацелилась на 4K при 60 fps и 8K при 30 fps в PS5 Pro.

В отчете приводится неназванный пример игры от первого лица с улучшенным разрешением на PS5 Pro. На оригинальной консоли PlayStation 5 игра работает в режиме 1080p при 60 кадрах в секунду в режиме производительности и 1800p при 30 кадрах в секунду в режиме верности. Однако на PS5 Pro, используя PSSR, игра достигает 1440p при 60 fps. По сути, это приближение к визуальному качеству режима fidelity при сохранении той же частоты кадров, что и в режиме производительности.

Другой пример утверждает, что PS5 Pro стремится добавить трассировку лучей и при этом достичь 60 кадров в секунду. Оригинальная PlayStation 5 может достичь такой же производительности только без трассировки лучей. Хотя оригинальная модель PlayStation 5 имеет логотип 8K на коробке, она не поддерживает вывод 8K через HDMI 2.1. Еще в 2020 году компания Sony заявила, что в будущем обновление программного обеспечения системы позволит выводить разрешение до 8K, но до сих пор это не реализовано.





PS5 совместима с дисплеями 8K на старте, а после будущего обновления системного ПО сможет выводить разрешение до 8K. Лишь тогда, когда контент будет доступен, с поддерживаемым программным обеспечением, говорится в FAQ.

Предполагается, что PS5 Pro будет представлена в конце этого года. Традиционно Sony всегда проводила презентацию State Of Play в мае или июне, так что если сейчас не будет анонса, чтобы противостоять утечкам, то, скорее всего, именно тогда она и будет представлена.