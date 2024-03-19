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devchidable
Вышел бенчмарк для измерения скорости отклика веб-приложений Mozilla, Google, Microsoft и Apple
Ключевой задачей бенчмарка Speedometer 3.0 является оценка задержек при симуляции работы пользователя с типовыми веб-приложениями.

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В начале этого месяца пользователи Microsoft Edge столкнулись с тем, что браузер не загружает веб-сайты с ошибками, связанными с нехваткой памяти (OOM). К счастью, Microsoft быстро отреагировала на эту проблему и в течение дня исправила ошибку, объяснив, что за нее отвечает устаревшая функция Defender. И хотя это была всего лишь ошибка, не лишним будет сказать, что современный веб на 2024 год стал более интенсивным, чем когда-либо, и пользователи больше не могут обойтись без интернет-серфинга на ПК начального уровня или мобильном телефоне.

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11 марта 2024 года состоялся релиз бенчмарка для измерения скорости отклика веб-приложений в различных браузерах Speedometer 3.0. Работу над этим проектом вели разработчики Mozilla, Google, Microsoft и Apple. Выпуск эталонного браузера отражает и то, что крупнейшие игроки отрасли и другие объединились для создания эталона, основанного на текущих веб-нагрузках. Этому также будет способствовать повышение стандартов безопасности, например, Microsoft сделала 2048-битные ключи обязательными для Windows. Поэтому недавнее повышение скорости интернета Федеральной комиссией по связи США (FCC) можно только приветствовать.

Хотя браузерный бенчмарк вроде Speedometer 3.0 может сказать пользователям, насколько быстр веб-браузер, в конечном счете производительность во многом зависит от самого оборудования. Пользователь платформы X (заблокирована в РФ) Дэн Луу провел измерения, чтобы узнать, насколько хорошо различные классы аппаратного обеспечения справляются с современным интернетом. Среди них было несколько популярных, таких как Quora, Х, Reddit, Medium и другие. В качестве тестируемых устройств использовались макбуки Apple M3 Max и M1 Pro, а также M3 с дросселированием до 10x с помощью инструментов Chrome Dev, что обозначено M3/10 на графике. Кроме них, в категорию SoC среднего и низкого класса также попали Tecno Spark 8C с восьмиядерным чипсетом UniSOC T606 и Itel P32 с четырехъядерным чипсетом MediaTek MT6580.

Если вам интересно, вот что, по словам Дэна Луу, должны проверять измеренные показатели:

... каждая строка представляет собой веб-сайт, а каждый столбец без метки - это метрика. После столбца с названием веб-сайта указывается сжатый размер, переданный по проводу (wire), и необработанный, без сжатия, размер (raw). Затем для каждого устройства у нас есть показатели Largest Contentful Paint* (LCP*) и использование процессора в основном потоке (CPU). В документации Google LCP объясняется следующим образом:

Показатель Largest Contentful Paint (LCP) измеряет, когда пользователь воспринимает, что на странице виден самый большой контент. Метрическое значение LCP представляет собой промежуток времени между тем, как пользователь инициирует загрузку страницы, и тем, как страница отображает свое основное содержимое.

Удивительно то, что даже 8-ядерные SoC не справились с этой задачей: Tecno Spark 8C не смог загрузить Quora. А 4-ядерный MediaTek потерпел неудачу почти столько же раз, сколько и прошел, что подчеркивает уровень надутости современного интернета и сложность интернет-серфинга на недорогом устройстве.

#microsoft #google #браузеры #mozilla #исследование #microsoft edge #speedometer 3.0 #веб тестирование
Источник: browserbench.org
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