Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
devchidable
В Китае пациенту впервые в мире успешно пересадили печень генно-модифицированной свиньи
Ученые успешно пересадили свиную печень пациенту со смертью мозга, при этом отторжения органа не произошло. Это может решить проблему нехватки доноров.

реклама

Трансплантации органов сегодня отводится все больше места, и ученые открывают новые способы, чтобы облегчить ее. Этот новый способ может помочь улучшить пересадку органов. Китайские ученые впервые в мире успешно пересадили генномодифицированную печень свиньи человеку. Эта процедура преследует одну цель: смягчить проблему нехватки органов для пересадки.

реклама

Процедура была проведена в Медицинском университете ВВС в Китае пациенту со смертью мозга . Для этого использовалась печень свиньи, которая была генетически модифицирована, чтобы устранить несколько генов, связанных с отторжением органов. Согласно недавнему сообщению в WeChat, опубликованному Медицинским университетом ВВС, у пациента не было никаких признаков отторжения органа даже через 96 часов после операции.

Последствия этого исследования весьма обширны. В настоящее время от болезней печени ежегодно умирает более 2 млн человек. Только в Китае, где проводилось исследование, ежегодно с печеночной недостаточностью сталкиваются до 500 тыс. человек. Это часто приводит к летальному исходу из-за нехватки доступных органов для трансплантации. Традиционная трансплантация человеческой печени может спасти жизнь пациенту, однако, она ограничена небольшим количеством доступных доноров органов. Поэтому ксенотрансплантация, в частности с использованием генно-модифицированных органов свиней, является многообещающей альтернативой традиционному донорству органов.

Использование генетически модифицированных свиней позволяет снизить риск отторжения органов и увеличить количество жизнеспособных донорских органов. Таким образом, появляется возможность лечить заболевания печени и спасать бесчисленные жизни. Однако широкое распространение ксенотрансплантации сопряжено с некоторыми проблемами. Например, существуют опасения по поводу этических соображений и технических ограничений. Хотя органы свиней обладают большим потенциалом в качестве заменителей человеческих органов, они все еще довольно сложны по структуре и своим функциям. Это ограничивает их способность полностью заменить родные органы.

Поэтому исследователи впервые применили инновационные хирургические методы, такие как вспомогательная трансплантация, чтобы улучшить совместимость и обеспечить оптимальное функционирование органа в организме реципиента. Команда впервые применила метод крепления пересаженной печени и обеспечения хорошего крово- и желчеоттока. Однако опасения вызывают этические последствия разведения животных для донорства органов и потенциальной передачи патогенов от животных к человеку.

До этого исследователи в США успешно пересадили почки и сердца свиней, подвергшихся генной модификации, пациентам с умершим мозгом.

#китай #медицина #исследование #трансплантация
Источник: scmp.com
+
Написать комментарий (0)
Китай анонсировал скорую демонстрацию новейшего отечественного бомбардировщика
Китай предлагает содействовать переговорам России и Украины
WZ: Пентагон наращивают производство F-35 — но США уже не догнать КНР по количеству боевых самолетов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новый танк, под западным обозначением M-2020, начал поступать на вооружение Северной Кореи
5
Новая эра военного камуфляжа: "Калашников" переоснащает армию инновационным обмундированием
1
Китай строит первую в мире «суперплотину», вызывающую беспокойство Индии
2
Россия начала производство собственных турбокомпрессоров
1
Скриншот The Sims 5 с двумя персонажами вызвал недовольство у фанатов игры
4
Опубликованы технические характеристики Redmi Note 13 Turbo
+
Европол обеспокоен тем, что Европа стала центром незаконного оборота наркотиков
1
Новая модель смартфона Xiaomi 14 появилась на сайте BIS
+
Китай разрабатывает гигантскую рельсотронную пушку для запуска гиперзвуковых самолетов в космос
2
Forbes: РФ задействовала новейший разведывательно-ударный контур и добивается быстрого поражения ВСУ
+
Китай обязал отечественные автоконцерны покупать местные чипы, поскольку конфликт с США усугубляется
+
Российский ВПК опережает Запад в производстве боеприпасов
+
iPhone SE 4 может оказаться менее интересным по сравнению с флагманскими моделями iPhone
1
Германия столкнулась с кризисом на рынке недвижимости
+
Military Watch: ПВО Украины истощилась после потери ЗРК Patriot и С-300
1
Fool's Theory, ответственная за ремейк The Witcher, объявила о поиске старшего дизайнера
+
Ветераны AAA запускают Emptyvessel, новую студию, ориентированную на иммерсивные шутеры
1
Новые смартфоны Google Pixel 9 могут получить функцию "адаптивного касания"
+
В преддверии анонса появилось описание электромобиля Mini Aceman мощностью до 215 л.с.
2
Android 15 будет определять местоположение смартфона даже в выключенном состоянии
2

Популярные статьи

Вспоминаем игру Colin McRae: Dirt 2
3
5 способов с пользой использовать старый монитор от компьютера в 2024 году
13
Выпущен дистрибутив Chimbalix 24.1 Alphachi-Pre6, и почему Linux многим и даром не нужен на ПК
37
Call of Duty не появится в подписке Xbox Game Pass
16
"Аргайл: Супершпион" - бестолковый и не смешной фильмец (субъективный обзор)
1
Собираем полностью белый мощный ПК для гейминга, стриминга и работы с видео
14
Топ 5 ПК ютуберов в 2024 году
9
Core i9-14900KS vs Ryzen 7 7800X3D – смогла ли Intel выпустить самый быстрый игровой процессор
17
Почему Шольц говорит "нет" отправке дальнобойных ракет Taurus на Украину
9
Обзор игры Call of Duty WWII - И вновь продолжается бой
3

Сейчас обсуждают

Артём Чумаков
15:37
Mini tower под m-atx должны быть, с 5 pci слотами в корпусе. А это сложно назвать мини
ENERMAX представила корпус для ПК ENERPAZO EP237 Mini Tower
AlexGall
15:13
пиксельный камуфляж - это где-то склад укров обнесли ?
Новая эра военного камуфляжа: "Калашников" переоснащает армию инновационным обмундированием
AlexGall
15:12
весьма показательная перепись "дружественных линуксоидов". Так яростно защищать свои убеждения, не признавая очевидных фактов (линкус -вещь серверная и до уровня простого юзера ей еще лет 50 пилить на...
Выпущен дистрибутив Chimbalix 24.1 Alphachi-Pre6, и почему Linux многим и даром не нужен на ПК
AlexGall
15:05
"чатбот с генеративным ИИ ", скорее с "дегенеративным". Телефон по подписке- да идите оптом в лес!
ИИ Perplexity добавлен в новом телефоне Nothing Phone 2a
AlexGall
15:03
Вильнёв - убогий тупой халтурщик: достаточно выкрутить яркость плеера и посмотреть, что скрывают тени на заднем плане - там даже картонных декораций нет. Персонажи деревянные. Обычный голливудский бл...
Субъективно-пространные рассуждения на фоне просмотра фильма "Дюна: часть вторая"
Антон Тутынин
14:59
Напрямую в розетку скоро разъебывать будут ставить)))
Собираем полностью белый мощный ПК для гейминга, стриминга и работы с видео
Алексей Власов
14:50
SSD тоже вопрос ADATA именно этой модели в 2.5-3 раза хуже по скорости чтения записи чем к примеру мой вариант который сейчас предложу WDS200T3B0E это WD Blue SSD M.2 2TB скорости чтения записи 4150/3...
Подсчитываем, какую сумму придется отдать за мощный игровой компьютер весной 2024 года
Антон Тутынин
14:48
Их авиаторы будут теперь сами свои самолёты уничтожать? В случае сбоя в ракетных мозгах
Греция планирует передать Украине партию списанных авиационных ракет Zuni
Ярослав Алексеев
14:41
прошёл там dead space remake, hi fi rush, atomic, сейчас играю Yakuza .. ну и больше не за что там глазу зацепиться. ну наверное там ещё всплеск будет подписок 21 мая, когда выйдет сомуа хелблейд 2
О Xbox Game Pass в 2024 году
АЕV
14:40
А что речь не про Китай и китайский бомбер!
Китай анонсировал скорую демонстрацию новейшего отечественного бомбардировщика
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем