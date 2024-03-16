Ученые успешно пересадили свиную печень пациенту со смертью мозга, при этом отторжения органа не произошло. Это может решить проблему нехватки доноров.

Трансплантации органов сегодня отводится все больше места, и ученые открывают новые способы, чтобы облегчить ее. Этот новый способ может помочь улучшить пересадку органов. Китайские ученые впервые в мире успешно пересадили генномодифицированную печень свиньи человеку. Эта процедура преследует одну цель: смягчить проблему нехватки органов для пересадки.

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Процедура была проведена в Медицинском университете ВВС в Китае пациенту со смертью мозга . Для этого использовалась печень свиньи, которая была генетически модифицирована, чтобы устранить несколько генов, связанных с отторжением органов. Согласно недавнему сообщению в WeChat, опубликованному Медицинским университетом ВВС, у пациента не было никаких признаков отторжения органа даже через 96 часов после операции.

Последствия этого исследования весьма обширны. В настоящее время от болезней печени ежегодно умирает более 2 млн человек. Только в Китае, где проводилось исследование, ежегодно с печеночной недостаточностью сталкиваются до 500 тыс. человек. Это часто приводит к летальному исходу из-за нехватки доступных органов для трансплантации. Традиционная трансплантация человеческой печени может спасти жизнь пациенту, однако, она ограничена небольшим количеством доступных доноров органов. Поэтому ксенотрансплантация, в частности с использованием генно-модифицированных органов свиней, является многообещающей альтернативой традиционному донорству органов.

Использование генетически модифицированных свиней позволяет снизить риск отторжения органов и увеличить количество жизнеспособных донорских органов. Таким образом, появляется возможность лечить заболевания печени и спасать бесчисленные жизни. Однако широкое распространение ксенотрансплантации сопряжено с некоторыми проблемами. Например, существуют опасения по поводу этических соображений и технических ограничений. Хотя органы свиней обладают большим потенциалом в качестве заменителей человеческих органов, они все еще довольно сложны по структуре и своим функциям. Это ограничивает их способность полностью заменить родные органы.

Поэтому исследователи впервые применили инновационные хирургические методы, такие как вспомогательная трансплантация, чтобы улучшить совместимость и обеспечить оптимальное функционирование органа в организме реципиента. Команда впервые применила метод крепления пересаженной печени и обеспечения хорошего крово- и желчеоттока. Однако опасения вызывают этические последствия разведения животных для донорства органов и потенциальной передачи патогенов от животных к человеку.

До этого исследователи в США успешно пересадили почки и сердца свиней, подвергшихся генной модификации, пациентам с умершим мозгом.