В ночь на 14 марта Valve выпустила патч для Counter-Strike 2. С ним разработчики добавили в игру граффити коллективов, которые участвуют на PGL Major Copenhagen 2024, а также виртуальный зрительский пропуск на турнир.

Первый Counter-Strike 2 Major уже здесь, а вместе с ним и долгожданный PGL Copenhagen Major 2024 Pick'Em Challenge. И снова игроки будут проверять свои знания CS на прочность, выбирая, кто, по их мнению, станет чемпионом мейджора.

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С ростом популярности CS2 многие фанаты впервые познакомились с концепцией Pick'Em Challenge, поэтому ниже мы расскажем обо всем, что связано с Pick'Em Challenge, включая подробности о зрительском пропуске, сувенирных монетах и даже несколько вариантов выбора, чтобы вы могли начать.

Чтобы принять участие в турнире PGL Copenhagen Major CS2 Pick'Em Challenge, вы должны сначала приобрести зрительский билет Copenhagen 2024. На выбор предлагается два варианта: обычный зрительский пропуск за $10 или бонусный пропуск с тремя дополнительными сувенирными жетонами за $18. После приобретения и активации пропуска вы сможете начать выбирать команды для участия в Pick'Em Challenge и получить монету CS2 Copenhagen Major. При активации пропуска вы получите бронзовую монету, а затем вам нужно будет успешно пройти испытания, чтобы повысить уровень своей монеты.

Активировав пропуск, перейдите в центр PGL Copenhagen 2024 в главном меню, затем нажмите и перетащите логотипы команд на те места, которые, по вашему мнению, займет каждая команда. Пользователям нужно выбрать две команды, которые выиграют со счетом 3:0, две команды, которые проиграют со счетом 0:3, и шесть команд, которые выиграют со счетом 3:1 или 3:2. Для участия в плей-офф вам нужно будет пройти всю сетку до начала четвертьфиналов: 4 четвертьфинала, 2 полуфинала и гранд-финал. Вот задачи для Главной монеты Копенгагена 2024 CS2, включая активацию пропуска зрителя:

Сделать все десять прогнозов Pick'Em на этап открытия до его начала.

Сделайте пять правильных прогнозов Pick'Em на этап открытия.

Сделайте все десять прогнозов Pick'Em на этап Elimination до его начала.

Сделайте пять правильных прогнозов на этап «Ликвидация».

Сделайте все семь прогнозов Pick'Em на стадию плей-офф до ее начала.

Сделайте два правильных прогноза Pick'Em на четвертьфинал.

Сделайте один правильный Pick'Em-прогноз на полуфинал.

Сделайте один правильный Pick'Em-прогноз на гранд-финал.

Обычно очень сложно выполнить девять заданий и заработать Бриллиантовую монету, но если вам это удастся, вы станете обладателем очень желанного предмета из серебра в своем инвентаре CS2.

Игроки будут зарабатывать сувенирные жетоны за активацию и выполнение заданий Pick'Em. После их использования жетон можно обменять на сувенирный пакет из выбранного вами матча. Пакет будет содержать уникальные скины оружия CS2 для карты, на которой проходил матч, а также золотые наклейки каждой команды-участницы, заранее размещенные на полученном вами оружии.

Обычно игроки Pick'Em сохраняют и используют сувенирные жетоны для гранд-финала, но многие также стараются открыть кейсы с оружием с определенных карт, например, с Mirage для коллекции Desert Hydra. Геймеры могут приобрести Сувенирные жетоны отдельно для выбранного вами матча за $3, если вам очень нужен Сувенирный скин игрока, команды или карты.

Командные стикеры PGL Major Copenhagen 2024, которые датамайнеры обнаружили в файлах игры выйдут позже. По банальной причине разработчики еще не успели адаптировать их на игровой движок, как это выглядит ниже.

Теперь делать прогнозы можно без покупки пропуска зрителя. Эта функция доступна всем владельцам прайм-статуса. Однако без активации Viewer Pass пользователи не смогут выполнять задания и получать награды на каждом этапе Мейджора!

● Обычный пропуск зрителя — 925 руб.

● Пропуск зрителя + 3 сувенирных токена — 1680 руб.

● Сувенирный набор — 279 руб.