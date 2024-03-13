Ракета стартовала с космодрома компании в районе Вакаяма на западе Японии.

Японский стартап столкнулся с серьезной неудачей, когда его первая ракета взорвалась через несколько секунд после взлета в среду, 13 марта. Компания Space One, расположенная в Токио, разработала 18-метровую, 23-тонную ракету Kairos.

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Ракета Kairos, оснащенная небольшим государственным спутником для испытаний, стартовала с космодрома компании в районе Вакаяма на западе Японии. Space Port Kii - первый в Японии коммерческий пусковой комплекс, расположенный недалеко от Кусимото. Если бы запуск прошел успешно, компания стала бы первым японским частным предприятием, выведшим спутник на орбиту.

Запуск ракеты Kairos переносился пять раз по разным причинам, в том числе из-за нехватки комплектующих. Прямая трансляция запечатлела катастрофический момент, когда твердотопливная ракета вспыхнула. Вскоре после взрыва компания намеренно прервала полет. Четких указаний на то, что спровоцировало взрыв, не было. По данным Reuters, необъяснимый сбой, скорее всего, произошел в автономной системе завершения полета.

Разведывательный спутник весил 100 кг и должен был быть выведен на орбиту высотой около 500 кг над поверхностью Земли примерно через 51 минуту после запуска. Спутник был запущен, чтобы служить временным резервом для текущих спутников во время технических трудностей.

Основанная в 2018 году Space One стремится удовлетворить спрос растущего космического рынка, предлагая недорогие коммерческие услуги по запуску спутников правительствам и мировым клиентам. Компания поставила перед собой амбициозную цель - предоставлять космические курьерские услуги, то есть обеспечивать кратчайшие сроки между заказом и запуском. К концу 2020-х годов компания планирует запускать по 20 ракет в год.

Space One была создана консорциумом японских компаний, включая Canon Electronics, IHI Aerospace, строительную фирму Shimizu и государственный Банк развития Японии. По данным CNBC, акции японской компании Canon Electronics упали на 12,7% в среду после неудачи с запуском ракеты.

Kairos - это трехступенчатая ракета, способная выводить 250-кг полезную нагрузку на низкую околоземную орбиту. Ракета состоит из трех твердотопливных ступеней и дополнительной жидкотопливной. Согласно сообщениям, последнее служит в качестве ударной ступени, которая точно выводит спутник на заданную орбитальную траекторию.

Взрыв выбросил пылающие обломки в окружающую отдаленную горную местность. Для тушения пламени были использованы водяные разбрызгиватели. Местные пожарные были оперативно вызваны на место происшествия, чтобы потушить огонь. Официальные лица подтвердили, что сообщений о пострадавших пока не поступало.

Подобные сбои при запуске неизбежны. В июле прошлого года японская твердотопливная ракета Epsilon S взорвалась во время испытаний всего через 50 секунд после запуска.