Эта более надежная и мощная версия обещает доставить астронавтов и огромные полезные грузы на Луну за одну миссию.

НАСА готовится к будущим полетам на Луну и Марс в рамках программ Artemis III и IV. Соответственно, ракета Space Launch System (SLS) эволюционирует, чтобы справиться с этой задачей. Теперь НАСА нацелилось на модернизированную SLS Block 1B - более мощную, предназначенную для одновременной доставки астронавтов и тяжелого лунного оборудования. Задача стоит в том, чтобы обеспечить работу Artemis IV и проложить путь к амбициозному будущему в дальнем космосе.

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Эта более надежная и мощная версия обещает доставить на Луну астронавтов и огромные полезные грузы за одну миссию. Ракета нового поколения войдет в состав миссии Artemis IV, ознаменовав собой значительный скачок в возможностях освоения космоса. С самого начала SLS задумывалась как универсальная и развивающаяся платформа, способная адаптироваться к растущим требованиям освоения дальнего космоса.

Параллельно в процессе участвует Космический центр имени Стенниса в Бей-Сент-Луисе, где команды готовятся к серии испытаний модернизированного разгонного блока, что является важнейшим шагом в обеспечении готовности ракеты к будущим полетам. Что касается конструкции, то итерация Block 1B сохраняет конструкцию основной ступени и твердотопливного ракетного ускорителя своего предшественника. Это две значительные модернизации. Во-первых, более мощная вторая ступень, а во-вторых, универсальный адаптер ступени для перевозки крупногабаритных грузов, что должно повысить грузоподъемность и гибкость миссии SLS.

Заместитель руководителя Управления НАСА по разработке Block 1B Джеймс Бернум, подчеркнул ключевую роль ракеты в том, что ракета Space Launch System Block 1B станет основным средством доставки астронавтов на Луну на долгие годы вперед. Инженеры используют опыт проектирования, испытаний и полетов SLS Block 1 для разработки безопасной и надежной транспортной системы, способной доставлять на Луну более крупные и тяжелые полезные нагрузки, чем любая другая существующая ракета.

Первые три миссии Artemis к Луне были отправлены с помощью однодвигательной космической ступени, называемой промежуточной криогенной двигательной установкой (ICPS). Однако на смену ей придет более крупная и мощная исследовательская верхняя ступень (EUS) с четырьмя двигателями. EUS будет оснащен другой батареей, которая сможет поддерживать работу в течение первых восьми часов после запуска, в то время как ICPS работает только два часа. Все новое оборудование и программное обеспечение будет разработано и протестировано на соответствие требованиям к производительности и окружающей среде.

Еще одно изменение - универсальный адаптер ступени, который соединяет ракету с космическим кораблем Orion. Ракета также предлагает более 286 куб. м. пространства, которое может нести крупные компоненты, такие как модули для будущего аванпоста НАСА Gateway на лунной орбите для поддержки экипажа между полетами на поверхность и уникальные возможности для науки на Луне.