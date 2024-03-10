Недавно разработанный метод позволяет обнаружить гравитационные волны, колеблющиеся с частотой всего один раз в тысячу лет.

Группа физиков разработала метод, способный обнаружить гравитационные волны с беспрецедентно низкой частотой. Этот метод потенциально может помочь нам понять ранние фазы слияния сверхмассивных черных дыр.

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Недавно разработанный метод позволяет обнаружить гравитационные волны, колеблющиеся с частотой всего один раз в тысячу лет. Это в 100 раз медленнее, чем любые ранее измеренные гравитационные волны. Изучение этих волн из ранней Вселенной поможет людям составить полную картину нашей космической истории по аналогии с предыдущими открытиями космического микроволнового фона. Это волны, которые доходят до Земли из самых дальних уголков Вселенной и способны влиять на то, как распространяется свет.

Гравитационные волны похожи на рябь в пространстве. Изменения частоты и амплитуды дают информацию об их происхождении и возрасте. Волны, обнаруженные исследовательской группой, демонстрируют необычайный диапазон, колеблясь на чрезвычайно низких частотах. Эти частоты в сотни раз ниже, чем у ранее зарегистрированных волн.

Ученые применили новый метод обнаружения, основанный на анализе пульсаров. Эти быстро вращающиеся нейтронные звезды излучают радиоволны через регулярные промежутки времени. Исследователи представили два взаимодополняющих наблюдательных прибора, способных извлечь систематический сдвиг, вызванный этими гравитационными волнами на сверхнизких частотах. Команда исследовала область сверхнизких частот для сигналов непрерывных волн, изучив существующие данные по этим параметрам.

Процесс, проделанный исследовательской группой, можно описать как увеличение «диапазона слышимости» гравитационных волн. Им удалось достичь частот вплоть до 10 пикогерц. Хотя гравитационные волны с наногерцовой частотой были обнаружены ранее, их происхождение остается неизвестным.

Две ведущие теории пытаются объяснить эти волны. Согласно первой, эти волны возникают в результате слияния двух больших черных дыр, согласно второй, они возникают в результате разрушительных событий на заре существования Вселенной.

Прорыв команды в обнаружении даже низкочастотных гравитационных волн потенциально предлагает способ провести различие между этими теориями. Ученые планирует использовать суперкомпьютер HiPerGator UF для проведения симуляций на основе макетных данных, что позволит глубже понять космическую историю. Возможности суперкомпьютера позволяют эффективно обрабатывать большие и сложные моделирования, сокращая время, необходимое для анализа данных.

Это исследование получило поддержку Национального научного фонда и Министерства энергетики. Оно также полностью задокументировано и выложено в журнале Physical Review Letters.