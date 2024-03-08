Робот, получивший название Iris, передвигается на колесах и говорит на трех языках, включая английский и индийский.

Разработанный компанией Makerlabs Edutech робот в одежде цвета сари под названием Iris приступил к преподаванию в южном штате Керала. Робот является компонентом проекта 2021 года высшего аналитического центра государственной политики правительства Индии (NITI Aayog) Atal Tinkering Lab, который направлен на увеличение количества внеклассных занятий в школе. Разработчики подчеркивают, что гуманоид призван изменить традиционный ландшафт обучения.

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В такой густонаселенной стране, как Индия, где ощущается нехватка качественных учителей, предложение о том, чтобы человекоподобные роботы брали на себя обязанности преподавателей, выглядит весьма убедительно. По статистике, в Индии в школах учатся около 265 млн учеников, а нехватка учителей отмечается по всей стране.

Робот-гуманоид Iris был представлен в высшей средней школе KTCT в Тируванантапураме, чтобы улучшить образовательный опыт учеников. По замыслу Makerlabs, Iris должен стать не просто роботом, а передовым голосовым помощником для образовательных учреждений. Благодаря робототехнике и генеративному искусственному интеллекту (ИИ) Iris обеспечивает быстроту и плавность работы.

Iris - это многоязычный ИИ-инструктор, который может помочь в интерактивном обучении, предложить персонализированную голосовую помощь и ответить на сложные вопросы в различных академических областях. Робот оснащен колесами для повышения мобильности, которые помогают сделать процесс обучения более интерактивным и увлекательным. Iris также может повысить вовлеченность студентов в учебный процесс, персонализировать обучение и учитывать различные предпочтения в обучении.





Было установлено, что человекоподобные роботы повышают эффективность обучения и вовлеченность в различные образовательные сферы. В отчете компании Robotical говорится, что они могут способствовать развитию вычислительного мышления у детей младшего возраста и повышать вовлеченность учащихся в широкий спектр учебных дисциплин. Гуманоидные роботы - отличный инструмент обучения для детей с аутизмом. Доказано, что придание учащимся человеческого облика способствует развитию более глубокого чувства связи и сопричастности. Широкий спектр дисциплин, включая чтение, письмо, языки, науку, технику, инженерное дело и математику, могут успешно преподавать человекоподобные роботы. Однако они также используются для привития метакогнитивных навыков, таких как уверенность в себе, стремление и преданность работе.