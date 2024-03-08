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devchidable
Cybertruck протестировали в национальном парке Кении
Tesla Cybertruck, с его выдающимся дизайном и революционными особенностями, уже стал символом инноваций в автомобильной индустрии.

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Компания Tesla не сдерживается, демонстрируя возможности своего футуристического Cybertruck. От демонстрации кинематографических видов до саркастического высмеивания реальных кадров. Полярный электрический пикап может прийтись по вкусу не всем, но его трудно игнорировать.

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Гигант по производству электромобилей выпустил новое видео, на котором Cybertruck преодолевает некоторые из самых сложных внедорожных маршрутов в Моабе, штат Юта, включая печально известный национальный парк Кении «Ворота Ада».

На видео, размещенном на сайте X и других социальных сетях, видно, как Cybertruck без труда выбирается из Адских ворот. Этот крутой и скалистый склон был местом многих аварий с опрокидыванием других автомобилей. Cybertruck, который, как показал ведущий инженер Tesla Cybertruck Уэс Морилл, является трехмоторным Cyberbeast, был встречен двумя двухмоторными прототипами Baja Cybertruck на вершине подъема.

Моррилл объяснил, что Cyberbeast был оснащен системой управления Off-Road, которая доступна всем владельцам Cybertruck благодаря обновлению по воздуху. Он также сказал, что Cybertruck может справиться с трассой и без блокировок, хотя это требует от водителя большего мастерства.

На видео также показано, как Cybertruck преодолевает Hot Tub - глубокую, узкую впадину (каньон), в которой часто застревают автомобили. Однако Cybertruck легко преодолел это препятствие благодаря высокому клиренсу и адаптивной пневматической подвеске. Видео вызвало большой резонанс, включая отклик популярного специалиста по разборкам и DIY-гения JerryRigEverything, который сам владеет Rivian и переделал старый военный Hummer в EV.

Новое видео является частью продолжающейся кампании Tesla по демонстрации внедорожных качеств Cybertruck, которые некоторые критики ставят под сомнение из-за его нетрадиционного дизайна и размеров. Ранее Tesla уже показывала, как Cybertruck преодолевает гоночную трассу Baja 1000 в Мексике и различные участки местности в Техасе, где строится завод по производству Cybertruck.


Генеральный директор Tesla Илон Маск также намекнул, что у Cybertruck будет несколько особых функций, которые сделают его еще более привлекательным для любителей бездорожья, например, раскладная солнечная панель, которая может увеличить дальность хода автомобиля. Маск также сказал, что Cybertruck сможет некоторое время плавать, хотя и не уточнил, как это будет происходить.

Cybertruck выпускается в трех версиях, цена которых варьируется от 61 тыс. до 100 тыс. Самый мощный вариант, Cyberbeast, с полным приводом, цена которого оценивается в $80 тыс., будет доступен в следующем году. Самая доступная заднеприводная версия, стартовая цена которой составит около $61 тыс., появится в 2025 году.

#tesla #авто #cybertruck #транспорт #средства передвижения
Источник: driveteslacanada.ca
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