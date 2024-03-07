В США 6 марта арестовали 38-летнего гражданина Китая, бывшего инженера-программиста Google.

Бывшему инженеру-программисту компании Google предъявлены обвинения в краже у компании секретов искусственного интеллекта (ИИ) во время тайной работы с двумя компаниями, базирующимися в Китае, сообщило в среду Министерство юстиции США. Компания Google заявила, что установила, что сотрудник украл множество документов, и передала дело в правоохранительные органы.

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Линвэй Динг, гражданин Китая, был арестован в Ньюарке по четырем пунктам обвинения в краже коммерческой тайны, каждый из которых карается тюремным заключением сроком до 10 лет. О возбуждении дела против 38-летнего Динга было объявлено на конференции Американской ассоциации юристов в Сан-Франциско генеральным прокурором Мерриком Гарландом, который вместе с другими руководителями правоохранительных органов неоднократно предупреждал об угрозе китайского экономического шпионажа и о проблемах национальной безопасности, связанных с достижениями в области искусственного интеллекта и других развивающихся технологий.

На 2024 год технология ИИ является основным полем битвы для конкурентов в области высоких технологий, и вопрос о том, кто доминирует, может иметь серьезные коммерческие последствия и последствия для безопасности. Руководители Министерства юстиции США в последние недели бьют тревогу по поводу того, что иностранные противники могут использовать технологии искусственного интеллекта для негативного воздействия на Соединенные Штаты.

В обвинительном заключении, опубликованном в среду в Северном округе Калифорнии, утверждается, что Динг имел доступ к конфиденциальной информации о суперкомпьютерных центрах обработки данных компании. Он загружал сотни файлов в личный аккаунт Google Cloud два года назад.

По словам прокуроров, через несколько недель после начала кражи Дингу предложили должность главного технолога в китайской технологической компании на ранней стадии развития, которая рекламировала использование технологий ИИ и предлагала ему зарплату около $15 тыс. в месяц, а также годовой бонус и акции компании. В обвинительном заключении говорится, что Динг ездил в Китай, участвовал во встречах с инвесторами этой компании и пытался привлечь для нее капитал. Линвэй Динг отдельно основал и занимал должность генерального директора китайской стартап-компании, которая стремилась обучать большие модели ИИ на базе суперкомпьютерных чипов, говорится в обвинительном заключении. Прокуроры утверждают, что Динг не сообщил об этих связях компании Google.

Компания Google приостановила доступ Динга к сети и заблокировала его ноутбук, а его несанкционированные загрузки были обнаружены при поиске истории его сетевой активности.

В январе ФБР выдало ордер на обыск в доме Динга и изъяло его электронные устройства, а позже выдало дополнительный ордер на обыск содержимого его личных аккаунтов, содержащих более 500 уникальных файлов с конфиденциальной информацией, которую, по мнению властей, он украл у Google.