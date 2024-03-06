Компания Logitech представила веб-камеру MX Brio. Устройство оснащено шторкой безопасности, поддерживает ИИ-алгоритмы и предлагает ручные настройки яркости и экспозиции, а также поддерживает режим, позволяющий демонстрировать, что у пользователя находится на столе.

Компания Logitech наконец-то выпустила преемника своей веб-камеры Brio 4K, которой уже семь лет. MX Brio 4K присоединилась к флагманской серии устройств MX, предлагая пользователям более крупный сенсор с большим количеством деталей, улучшенную работу в условиях низкой освещенности, специальный режим Show Mode, немного искусственного интеллекта (ИИ) и другие усовершенствования. При этом он сохраняет ценник своего предшественника в $200.

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MX Brio оснащен большим сенсором с разрешением 8,5 Мп и диафрагмой f/2.0. Он может обрабатывать видео со скоростью 4K 30 кадров в секунду или 1080 в 60 кадров в секунду. Logitech утверждает, что матрица содержит на 70% больше пикселей, чем в Brio 4K, что обеспечивает гораздо лучшее качество изображения, особенно в условиях недостаточной освещенности. Кроме того, компания обещает улучшить изображение с помощью ИИ, чтобы в два раза улучшить видимость лица, что бы это ни значило.

ИИ также помогает веб-камере заглушать шумы. MX Brio работает в сочетании с двумя микрофонами с формированием луча, чтобы уменьшить шумы и сделать так, чтобы другие слышали вас отчетливо. Пользователи могут настроить свою Logitech MX Brio с помощью фирменного программного обеспечения Options Plus, которое позволяет регулировать экспозицию, оттенок, яркость, поле зрения и множество других параметров.

Среди других особенностей новой флагманской камеры Logitech - встроенная шторка конфиденциальности, позволяющая держать веб-камеру физически закрытой, когда она не используется. Кроме того, в камере предусмотрена возможность наклонить веб-камеру вниз, чтобы продемонстрировать что-то на столе. Logitech называет это режимом Show Mode. Для того чтобы веб-камера не упала с монитора, необходимо закрепить ее крепление с помощью клейкой полоски.

MX Brio работает с macOS, Linux, ChromeOS и Windows и подключается с помощью съемного кабеля USB-C. Однако пользователям ПК стоит обратить внимание на то, что веб-камера больше не поддерживает Windows Hello, отличную функцию, которая была в оригинальной модели Brio 4K. Если распознавание лиц является обязательным условием вашей работы на компьютере, новый MX Brio не для вас.

Logitech MX Brio уже доступен на сайте Logitech по цене $199,99. Варианты расцветки: бледно-серый, графитовый и черный.