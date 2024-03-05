Компания NVIDIA получила рекордную вырочку за квартал и за год, вклад в это внесли центры по обработке данных, использующиеся для машинного обучения.

Компания NVIDIA обогнала Saudi Aramco по рыночной стоимости и таким образом, производитель чипов с искусственным интеллектом (ИИ) стал третьей по стоимости компанией в мире и в США, уступая только Apple и Microsoft.

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На момент закрытия пятничной торговой сессии рыночная капитализация NVIDIA составляла $2,06 трлн, что ознаменовало первое превышение порога в $2 трлн. Тем временем стоимость Saudi Aramco снизилась и составила $2,03 трлн, согласно данным Bloomberg.

В мире всего четыре компании с рыночной стоимостью выше $2 трлн, и NVIDIA пополнила их ряды. В то же время есть только одна компания, чья стоимость превышает $3 трлн, и это Microsoft. Однако стремительный рост стоимости акций NVIDIA укрепил доминирование производителя чипов на рынке высокотехнологичных чипов искусственного интеллекта, где он занимает около 80% рынка.

Движущей силой стремительного взлета NVIDIA стал беспрецедентный спрос на ее чипы ИИ, которые питают центры обработки данных для выполнения сложных задач, необходимых в приложениях искусственного интеллекта. Спрос на ускорители NVIDIA H100 остается высоким, особенно со стороны таких крупных клиентов, как Microsoft и Meta Platforms, так как Уолл-Стрит прогнозирует устойчивый рост компании.

Линейка графических процессоров высшего уровня NVIDIA, включающая серии Turing и Ampere, - это супергерой среди видеокарт, обеспечивающий непревзойденную производительность и универсальность, которые способствуют прорывам в различных областях. В NVIDIA создали оживленную экосистему вокруг своих GPU, объединяясь с разработчиками и друзьями по индустрии, чтобы доработать алгоритмы ИИ для своего оборудования. Не стоит забывать и об удачных приобретениях, таких как Mellanox Technologies и ARM Holdings, которые расширили возможности NVIDIA и сделали ее главной фигурой в революции ИИ.

Хотя акции компании выросли в основном благодаря впечатляющему ассортименту, генеральный директор компании Дженсен Хуанг также инвестирует в другие компании, занимающиеся разработкой ИИ. Среди них - разработчик чипов Arm Holdings, медицинская компания Nano-X Imaging, Recursion Pharmaceuticals, которая использует ИИ для поиска новых лекарств, компания по производству самодвижущихся грузовиков Tusimple Holdings и разработчик системы распознавания голоса SoundHound AI, сообщает блог The Motley Fool.

Компания NVIDIA вложила больше всего денег в Arm Holdings, но лучше всего идут дела у акций SoundHound AI. В 2024 году они подорожали на 180%, а их стоимость составляет $1,5 млрд.