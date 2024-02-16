Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
devchidable
Monumental привлекла инвестиции на $25 млн для внедрения в строительный сектор роботов-строителей
Компания Monumental получила финансирование для масштабирования строительных роботов, управляемых искусственным интеллектом, что позволит революционным образом повысить производительность, эффективность и экологичность отрасли.

реклама

Новаторский робототехнический стартап Monumental, привлек финансирование в размере $25 млн под совместным руководством компаний Plural и Hummingbird. Эти значительные инвестиции, поддержанные известными венчурными фирмами, призваны ускорить развертывание передовых строительных роботов Monumental, работающих на основе искусственного интеллекта (ИИ), по всей Европе. Вливание капитала знаменует собой поворотный момент на пути компании к революции в строительной отрасли с помощью инноваций и технологий.

реклама

В основе миссии Monumental лежит стремление изменить традиционные методы строительства. Основанная Саларом аль-Хафаджи и Себастьяном Виссером, бывшими сотрудниками компании Silk, приобретенной компанией Palantir в 2016 году, компания Monumental готова изменить строительный ландшафт благодаря своему новаторскому подходу. Благодаря органичной интеграции ИИ, автономных технологий и экономичного оборудования компания Monumental создала строительных роботов, способных автономно возводить стены, что ранее было невиданным в отрасли.

Строительный сектор сталкивается с множеством проблем, начиная от нехватки рабочей силы и заканчивая ростом затрат и проблемами устойчивого развития. Инновационные роботы Monumental предлагают своевременное решение этих насущных проблем. Поскольку более половины европейских стран испытывают острую нехватку каменщиков, а в одной только Великобритании прогнозируется ежегодная нехватка 75 тыс. каменщиков, роботы Monumental обеспечивают столь необходимый толчок к повышению производительности труда в строительстве. Используя компактные, электрические и маневренные автономные наземные транспортные средства (AGV), компания Monumental стремится уменьшить нехватку рабочей силы, повышая эффективность и рентабельность на строительных площадках.

Роботы Monumental оснащены современными датчиками, передовой технологией компьютерного зрения и небольшими кранами, что позволяет им выполнять задачи по укладке кирпича с непревзойденной точностью и эффективностью. Благодаря программному обеспечению Atrium, управляемому искусственным интеллектом, роботы Monumental демонстрируют удивительную адаптивность, без труда маневрируя в сложных условиях, включая узкие углы и дверные проемы. Их универсальность и надежность делают их незаменимыми помощниками на строительных площадках, дополняя человеческий труд и оптимизируя сроки реализации проектов.

Monumental является стратегическим партнером подрядчиков, предлагая уникальную модель субподряда, которая снижает финансовые и технические риски, связанные с внедрением робототехники. Компания дает подрядчикам возможность оптимизировать строительные процессы, сократить расходы и повысить эффективность проектов, взяв на себя ответственность за развертывание и эксплуатацию роботов. Такой совместный подход способствует инновациям и эффективности в строительной экосистеме, стимулируя прогресс и устойчивое развитие.

Инновационные робототехнические технологии компании решают насущные проблемы отрасли и закладывают основу для долгосрочного роста и устойчивости. Учитывая, что строительные роботы могут повысить производительность на 50-60%, вклад компании Monumental в мировой строительный рынок может стать революционным. Компания остается на переднем крае инноваций, обеспечивая эффективность и прогресс по мере того, как отрасль развивается, чтобы соответствовать требованиям быстро меняющегося мира.

Компания Monumental находится на переломном этапе, готовая пересмотреть практику строительства и изменить окружающую среду. Компания намечает путь к постоянному росту и влиянию, говорится в релизе компании. Monumental стремится открыть новую эру строительного мастерства, характеризующуюся устойчивостью, эффективностью и доступностью.

#технологии #devchidable #инвестиции #искуственный интелелкт #monumental #строительный рынок
Источник: monumental.co
+
Написать комментарий (0)
Акции «великолепной семерки» тестируют новые максимумы благодаря ИИ
iPhone 16 будут оснащены значительно улучшенным нейронным процессором
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Такер Карлсон съел чизбургер из «Вкусно и точка» в Москве и попытался найти отличия с McDonald's
51
Xiaomi выпустила новую версию HyperOS, в которой устранены многочисленные ошибки
8
Bloomberg: немецкий производитель шин Continental планирует уволить около 7150 сотрудников
3
В Иране придумали как защититься от атаки дронов-катеров и оснастили корабль трехствольными пушками
1
Американская таможня конфисковала тысячи автомобилей из Германии
4
Глава OpenAI оценил Apple Vision Pro как впечатляющее технологическое достижение
+
AMD настаивает на срочном обновлении BIOS материнских плат
7
Найденные на глубине 1250 метров под землей бактерии могут превращать углекислый газ в кристаллы
2
Новая реклама Coca-Cola стала примером неудачного использования нейросети
2
Core i7-14700K и GeForce RTX 4070 Ti SUPER сравнили в играх с Ryzen 7 7800X3D и Radeon RX 7900 GRE
11
Модель смартфона Samsung Galaxy A35 5G с 8 ГБ ОЗУ появилась на Geekbench
+
БМПТ "Терминатор" доработали с учетом опыта на СВО и оснастили целым пакетом защитных изменений
3
Вакуумный поезд установил новый рекорд скорости
1
В Туле строят первый в России мост изогнутой формы из монолитных бетонных конструкций
1
Китайская компания Norinco представила свою новейшую 155-миллиметровую гаубицу
+
Такер Карлсон побывал в Ашане в Москве, где удивился низким ценам и изобилию продуктов питания
16
Google предлагает пользователям старых ПК с Windows 10 перейти на ChromeOS Flex
8
Украина хочет приобрести турецкий истребитель пятого поколения Kaan и модернизировать его
4
Февральское обновление безопасности Windows 11 по умолчанию отключает кнопку «Свернуть все окна»
7
Будущие консоли Xbox и PS6 окажутся перед дилеммой: низкая производительность или высокая цена
+

Популярные статьи

Россия усиливает "гиперзвуковую игру", ударив "Цирконом" по Украине
17
5 причин, по которым я не собираюсь менять Full HD монитор на QHD или 4K в 2024 году
120
"Forza Horizon 4" и "Automobilista 2" - краткий обзор двух кардинально разных игр
15
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Февраль)
16
Россия объединяет усилия с Индией и Ираном для стабилизации экономики
3
8 отличных игр на ПК, в которые мне не надоедает играть снова и снова уже более 20 лет. Часть 4
5
Исчезновение консолей Xbox положительно скажется на игровом рынке
29
HiSilicon и SMIC не дают покоя США — Китайская индустрия чипов стремительно набирает обороты
10
Апгрейд моноблока на 775 сокете HP All-in-One 200-5120ru на Xeon L5420 в 2024 году
23
Пользователи продолжают попадаться на старые уловки мошенников вторичного рынка
7

Сейчас обсуждают

Shteger
18:07
тут не в принципах дело, а в банальной логике. самолет, взлетающий с аэродрома страны нато и атакующий войска РФ будет однозначно обозначен как самолет нато со всеми вытекающими. радары не видят кто т...
Игнат: НАТО никогда не согласится на размещение переданных Украине F-16 у себя на базах
swr5
18:04
точки на дюйм, в мониторах конечно корректнее говрить ppi - пиксели на дюйм, что одно и то же.
5 причин, по которым я не собираюсь менять Full HD монитор на QHD или 4K в 2024 году
Твоя мамка
18:03
Очки не пробвал купить?
5 причин, по которым я не собираюсь менять Full HD монитор на QHD или 4K в 2024 году
Твоя мамка
18:03
Как расшифровывается dpi?
5 причин, по которым я не собираюсь менять Full HD монитор на QHD или 4K в 2024 году
spartanez
18:02
таких пол страны
5 причин, по которым я не собираюсь менять Full HD монитор на QHD или 4K в 2024 году
Windmark
18:01
Такое случится лет через 10
10 лучших видеокарт февраля 2024 года, способных заинтересовать настоящих фанатов компьютерных игр
Михаил Иванович
18:01
А некомпетентность это передачки не проверять, учитывая, что как заявляет пропаганда, его ранее уже отравляли западные спец. службы
Алексей Навальный внезапно умер в колонии
Твоя мамка
18:01
Ну то есть твой мирок только днсом ограничивается? 🤡 Ты пытаешься оправдать выброшенные на помойку деньги? В курсе что на мегамаркете с промиками он изи за 50к покупался? За 130к (1300 евро) СЕГОДНЯ ...
5 причин, по которым я не собираюсь менять Full HD монитор на QHD или 4K в 2024 году
Михаил Иванович
18:00
Ещё скажи, что это родственники Навального заказали его убийство, такого бреда я давно не слышал
Алексей Навальный внезапно умер в колонии
Олесь Кука
17:59
Да неужто ты до этого места в статье дочитал всё таки.
Путин назвал Т-90М «Прорыв» лучшим танком в мире
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем