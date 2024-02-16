Компания Monumental получила финансирование для масштабирования строительных роботов, управляемых искусственным интеллектом, что позволит революционным образом повысить производительность, эффективность и экологичность отрасли.

Новаторский робототехнический стартап Monumental, привлек финансирование в размере $25 млн под совместным руководством компаний Plural и Hummingbird. Эти значительные инвестиции, поддержанные известными венчурными фирмами, призваны ускорить развертывание передовых строительных роботов Monumental, работающих на основе искусственного интеллекта (ИИ), по всей Европе. Вливание капитала знаменует собой поворотный момент на пути компании к революции в строительной отрасли с помощью инноваций и технологий.

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В основе миссии Monumental лежит стремление изменить традиционные методы строительства. Основанная Саларом аль-Хафаджи и Себастьяном Виссером, бывшими сотрудниками компании Silk, приобретенной компанией Palantir в 2016 году, компания Monumental готова изменить строительный ландшафт благодаря своему новаторскому подходу. Благодаря органичной интеграции ИИ, автономных технологий и экономичного оборудования компания Monumental создала строительных роботов, способных автономно возводить стены, что ранее было невиданным в отрасли.

Строительный сектор сталкивается с множеством проблем, начиная от нехватки рабочей силы и заканчивая ростом затрат и проблемами устойчивого развития. Инновационные роботы Monumental предлагают своевременное решение этих насущных проблем. Поскольку более половины европейских стран испытывают острую нехватку каменщиков, а в одной только Великобритании прогнозируется ежегодная нехватка 75 тыс. каменщиков, роботы Monumental обеспечивают столь необходимый толчок к повышению производительности труда в строительстве. Используя компактные, электрические и маневренные автономные наземные транспортные средства (AGV), компания Monumental стремится уменьшить нехватку рабочей силы, повышая эффективность и рентабельность на строительных площадках.

Роботы Monumental оснащены современными датчиками, передовой технологией компьютерного зрения и небольшими кранами, что позволяет им выполнять задачи по укладке кирпича с непревзойденной точностью и эффективностью. Благодаря программному обеспечению Atrium, управляемому искусственным интеллектом, роботы Monumental демонстрируют удивительную адаптивность, без труда маневрируя в сложных условиях, включая узкие углы и дверные проемы. Их универсальность и надежность делают их незаменимыми помощниками на строительных площадках, дополняя человеческий труд и оптимизируя сроки реализации проектов.

Monumental является стратегическим партнером подрядчиков, предлагая уникальную модель субподряда, которая снижает финансовые и технические риски, связанные с внедрением робототехники. Компания дает подрядчикам возможность оптимизировать строительные процессы, сократить расходы и повысить эффективность проектов, взяв на себя ответственность за развертывание и эксплуатацию роботов. Такой совместный подход способствует инновациям и эффективности в строительной экосистеме, стимулируя прогресс и устойчивое развитие.

Инновационные робототехнические технологии компании решают насущные проблемы отрасли и закладывают основу для долгосрочного роста и устойчивости. Учитывая, что строительные роботы могут повысить производительность на 50-60%, вклад компании Monumental в мировой строительный рынок может стать революционным. Компания остается на переднем крае инноваций, обеспечивая эффективность и прогресс по мере того, как отрасль развивается, чтобы соответствовать требованиям быстро меняющегося мира.

Компания Monumental находится на переломном этапе, готовая пересмотреть практику строительства и изменить окружающую среду. Компания намечает путь к постоянному росту и влиянию, говорится в релизе компании. Monumental стремится открыть новую эру строительного мастерства, характеризующуюся устойчивостью, эффективностью и доступностью.