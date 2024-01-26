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devchidable
Сифилисоподобные инфекции существовали в Америке задолго до Колумба
Ученые получили доисторическую ДНК из костей возрастом более 2 тыс. лет.

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Ученые из Базельского и Цюрихского университетов обнаружили гены Treponema pallidum, бактерии, вызывающей сифилис, в костях людей, живших в Бразилии 2 тыс. лет назад.

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Это самое древнее доказательство существования этой бактерии, свидетельствующее о том, что люди страдали такими заболеваниями, как сифилис, еще до того, как Колумб основал Америку. Открытие опровергает прежние представления о том, что сифилис распространялся через испанских исследователей.

Уже некоторое время специалисты и историки ведут активные споры о том, привезла ли команда Христофора Колумба печально известный сифилис из Америки в Европу после своего возвращения в 1492 году. По мере того как время приближалось к XV веку, сифилис отправлялся в стремительное и теневое путешествие, особенно в портовые города. Но последнее исследование ставит под сомнение прежние убеждения и представления о распространении болезни, которая передается половым путем.

Но авторы считают, что существует множество доказательств того, что формы трепонематозов, группы инфекционных заболеваний, вызываемых трепонемой, были распространены в Европе еще до эпохи Колумба.

При изучении доисторических костей некоторых людей исследователи обнаружили заметные физические аномалии или патологические изменения. Эти изменения указывают на возможность того, что люди могли быть поражены болезнью, напоминающей сифилис. Исследователи использовали стоматологические инструменты для извлечения крошечных образцов костей в стерильных условиях. Из этих образцов они выделили древнюю ДНК, в частности бактерии, вызывающие сифилис. Они пришли к выводу, что идентифицированные бактериальные геномы связаны с эндемическим штаммом Treponema pallidum, ответственным за эндемический сифилис, или беджель, который передается не в основном при половых контактах.

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В то время как сифилис представляет собой глобальный риск для здоровья как заболевание, передающееся половым путем, беджел распространяется через кожный контакт и на январь 2024 года встречается в основном в засушливых регионах Африки и Азии.

#сша #devchidable #медицина #исследование #америка #днк #здравоохранение #сифилис #сифилисоподобные инфекции
Источник: nature.com
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