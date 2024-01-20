Ознакомьтесь с пластырем Spatiotemporal On-Demand Patch - удобным решением для борьбы с хроническими заболеваниями с помощью беспроводной связи.

Исследователи Университета Северной Каролины представили беспроводную систему доставки лекарств под названием Spatiotemporal On-Demand Patch (SOP). Эта новая технология, напоминающая удобный пластырь, способна принимать беспроводные команды от смартфонов или компьютеров, что позволяет точно планировать и запускать высвобождение лекарств через микроиглы.

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Эта разработка сигнализирует о потенциальном изменении парадигмы в лечении хронических заболеваний, в частности нейродегенеративных расстройств. Движущей силой SOP является совместная работа под руководством профессора фармакологии в школе медицины Университета Северной Каролины Хуана Сонга.

Пластырь, разработанный с учетом удобства пользователя, был опробован на мышиной модели, где мелатонин, содержащийся в микроиглах, способствовал улучшению сна. Это исследование демонстрирует междисциплинарное сотрудничество между фармакологией и физическими науками.

Пилотный проект стоимостью $25 тыс. позволит оценить его эффективность на мышиной модели болезни Альцгеймера. Кроме того, на SOP уже получен предварительный патент, и он открывает возможности для высоко локализованного лечения, воздействуя на участки площадью менее 1 кв. мм, предлагая перспективное решение для адресной доставки лекарств.

Отличительной особенностью SOP является его способность инициировать высвобождение лекарства в течение 30 сек после получения электрического сигнала, что делает его потенциальным инструментом в чрезвычайных ситуациях или случаях, требующих немедленного терапевтического воздействия. Микроиглы, покрытые золотом для защиты лекарств и окружающих тканей, разрушают золотое покрытие при подаче низковольтного электрического импульса, обнажая загруженные лекарствами микроиглы в коже.

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По мере того как SOP продолжает проходить испытания и совершенствоваться, его значение для персонализированной медицины становится все более очевидным. Потенциально пациенты могут носить несколько пластырей одновременно, сводя к минимуму необходимость частых визитов к врачу и поездок в больницу.