На Марсе обнаружено достаточно воды, чтобы покрыть всю поверхность планеты океаном глубиной от 1,5 м до 2,7 м.

Орбитальный аппарат Европейского космического агентства обнаружил явные доказательства того, что в районе марсианского экватора сконцентрирован большой объем льда.

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Хотя на январь 2024 года Марс выглядит засушливым и бесплодным миром, на его поверхности есть значительные свидетельства, указывающие на наличие в прошлом проточной воды. К ним относятся высохшие русла рек, остатки дна древних океанов и озер, а также долины, отмеченные водной эрозией. Орбитальный аппарат Европейского космического агентства обнаружил точные доказательства наличия большого количества льда, сосредоточенного в районе марсианского экватора. Если растопить этот огромный ледяной резервуар, то он может покрыть весь марсианский ландшафт слоем воды толщиной от 1,5 м до 2,7 м.

Согласно релизу Европейского космического агентства (ЕКА), это наибольшее количество воды, когда-либо обнаруженное в этой части Марса, и ее достаточно, чтобы заполнить земное Красное море. Орбитальный аппарат Mars Express обнаружил признаки слоев водяного льда, простирающихся на несколько километров под поверхностью в загадочной экваториальной области, известной как формация Medusae Fossae (MFF). Композиционные особенности MFF давно озадачивают ученых-планетологов. В ней наблюдаются различные ветровые скульптуры, протянувшиеся на сотни километров.

Пятнадцать лет назад Mars Express впервые открыл MFF, обнажив крупные отложения, достигающие глубины до 2,5 км. Это открытие позволило предположить, что MFF относительно прозрачна для радаров и имеет низкую плотность - признаки ледяных отложений. Однако ранние наблюдения не позволили понять, являются ли эти отложения ветровой пылью, вулканическим пеплом или действительно слоями льда. Теперь же свежие радарные наблюдения помогли определить их состав.

Последние результаты исследования предполагают наличие слоев, состоящих как из пыли, так и льда, с защитным слоем из сухой пыли или пепла глубиной в несколько сотен метров. Команда подчеркивает, что обширные запасы льда в районе экватора не могли образоваться в условиях сурового современного климата планеты. Напротив, они должны были образоваться в предыдущую климатическую эпоху. По словам научного сотрудника проекта ЕКА Mars Express, этот последний анализ ставит под сомнение наше понимание формации Medusae Fossae и вызывает множество вопросов.