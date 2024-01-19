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devchidable
В Китае смоделировали атаку гиперзвуковой ракеты на американский военный корабль
Лаборатория нашла слабое место в радаре, используемом ВМС США, и может преодолеть его с помощью своей новой технологии космического базирования.

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Секретная лаборатория при государственной корпорации China Electronics Technology провела моделирование атаки на американские военные корабли с помощью космического оружия и гиперзвуковых ракет и опубликовала об этом научную работу.

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Расположенный в Чэнду институт под названием Лаборатория науки и техники по управлению электронной информацией работает над созданием оборудования для ведения электронной войны для китайских военных. Учреждение успешно смоделировало атаку, в ходе которой Народно-освободительная армия Китая (НОАК) застает врасплох американский военный корабль, используя комбинацию средств радиоэлектронной борьбы и новых гиперзвуковых ракет.

Это одна из многих лабораторий, проводивших подобные учения. Согласно отчету SCMP, исследователи попытались ошеломить американский военный флот шквалом гиперзвуковых ракет в симуляции, проведенной Северным университетом Китая в 2023 году. Космическое оружие в этой симуляции не использовалось, и США обнаружили китайские ракеты на старте.

Исследователи основывали свою симуляцию на использовании американскими военными радара SPY-1D. Эсминцы класса Arleigh Burke, построенные компанией Lockheed Martin, в основном используют этот радар для обнаружения противокорабельных ракет дальнего радиуса действия. Эта серия радаров работает с 1970-х годов, что позволило Китаю изучить их возможности. Однако исследователи лаборатории в своей научной работе утверждают, что два спутника могут быть использованы для подавления радаров под разными углами, создавая ложные тревоги и вводя корабли в заблуждение.

Радиоэлектронная борьба на январь 2024 года играет важную роль в стратегиях противодействия противникам. Однако большая часть этих технологий была развернута в локальных условиях. Переход к стратегии развертывания в космосе позволяет развернуть технологию в глобальном масштабе и на большей боевой дистанции.

В своем моделировании исследователи лаборатории исходили из того, что боевой радиус действия американского авианосца вместе с его боевыми самолетами составляет 1 тыс. км. Однако китайские военные могут запустить гиперзвуковые ракеты с расстояния 1,2 км. и привести в действие свои спутники. Гиперзвуковые ракеты устремятся в небо на расстояние более 200 км. В то же время спутниковые системы радиоэлектронной борьбы, находящиеся над американскими носителями, продолжают подавлять их обнаружение с помощью радаров. В следующие минуты гиперзвуковые ракеты преодолеют расстояние от места запуска и окажутся на расстоянии удара 50 км от кораблей. Здесь спутники завершат свою миссию, а помехи на ракетах возьмут на себя ответственность. Используя терминальные маневры, ракеты успешно уничтожали свои цели в ходе симуляции.

По мнению исследователей, для проведения такой атаки достаточно всего трех спутников на низкой околоземной орбите, в то время как для глобального удара достаточно 28 таких спутников. Поскольку эти спутники находятся на более низких орбитах, им требуются менее чувствительные приемники и мощность передатчиков. Генерируемые спутниками сигналы нужны только для того, чтобы заглушить шум от отражений запущенных гиперзвуковых ракет. Поскольку спутники находятся на расстоянии всего нескольких сотен километров, потери сигнала также минимальны.

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Лаборатория не предоставила подробностей о платформах, которые могут быть использованы для запуска гиперзвуковых ракет, и о том, какая гиперзвуковая ракета может быть использована для такого моделирования. США есть о чем беспокоиться, поскольку они планируют использовать радар SPY-1D до 2060 года.

#сша #китай #devchidable #симуляция #народно-освободительная армия китая #china electronics technology #лаборатория науки и техники по управлению электронной информацией
Источник: scmp.com
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