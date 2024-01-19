Первое подобное сотрудничество между университетом и ChatGPT.

Университет штата Аризона стал первым учебным заведением, сотрудничающим с компанией OpenAI, учебное заведение получит доступ к ChatGPT Enterprise, а также планирует создать персонализированных репетиторов с искусственным интеллектом (ИИ).

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За короткий промежуток времени после выхода на рынок ChatGPT не только ослепил своим революционным успехом, но и стал предвестником эпохи преобразований в текстовой деятельности. Однако академический мир и ChatGPT столкнулись с тем, что это может привести к списыванию. Хотя опасения вполне обоснованны, один из университетов США делает шаг вперед в плане интеграции спорного чат-бота в свою образовательную деятельность.

«Сотрудничество между ASU и OpenAI привносит расширенные возможности ChatGPT Enterprise в высшее образование, создавая новый прецедент того, как университеты улучшают обучение, творческий потенциал и результаты студентов», - говорится в пресс-релизе университета.

Начиная с февраля 2024 года, ASU также откроет двери для преподавателей и сотрудников, чтобы они могли предложить и реализовать инновационные приложения ChatGPT Enterprise. Основное внимание будет уделено трем основным областям: повышение успеваемости студентов, создание новых путей для передовых исследований и оптимизация организационных процедур.

Хотя компания OpenAI не опубликовала на своем сайте обновленную информацию о сотрудничестве, ее главный операционный директор Брэд Лайткэп рассказал о том, что обучение является основой того, почему так много пользователей любят ChatGPT. ASU продолжает лидировать в области инноваций, интегрируя ChatGPT в свои образовательные программы. Команда OpenAI очень хочет учиться у ASU и работать над расширением влияния ChatGPT на высшее образование.

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Дискуссия о внедрении генеративного ИИ в образование была жаркой. Хотя технология потенциально может быть использована как преподавателями, так и студентами для постоянного доступа к информации, существует проблема галлюцинаций этих больших языковых моделей, что может означать, что приложения выдают неверную информацию.