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devchidable
В исследовании доказали, что генеративная модель ИИ запоминает и думает как человеческий мозг
Исследование Калифорнийского университета показывает, как генеративный искусственный интеллект проясняет роль памяти в обучении, повторном переживании и воображаемом планировании.

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Ученые из Калифорнийского университета использовали программу искусственного интеллекта (ИИ) для имитации того, как человеческий мозг поглощает и запоминает информацию. Человеческая память играет важнейшую роль в различных когнитивных процессах, в том числе в способности познавать мир, заново переживать прошлый опыт и строить совершенно новые сценарии для воображения и планирования.

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Вычислительная модель, также известная как генеративная нейронная сеть, которую использовали исследователи, позволяет изучить, как человеческий мозг наблюдает и запоминает различные события. Ученые использовали модель исследования, в ходе которого показывали модели ИИ множество картинок, точнее, 10 тыс., чтобы увидеть, как сети мозга учатся и запоминают их. Каждое изображение было похоже на простую сцену в истории. Исследователи изучали две части человеческого мозга гиппокамп и неокортекс и пытались понять, как они работают в тандеме.

Гиппокамп - важнейшая часть мозга, которая играет основополагающую роль в формировании и закреплении воспоминаний и пространственной навигации. Считается, что неокортекс отвечает за нейронные вычисления, связанные с вниманием, мышлением, восприятием и эпизодической памятью.

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Исследование показало, что, когда люди воспроизводят воспоминания во время отдыха, это помогает человеческому мозгу уловить закономерности прошлого опыта. Это очень важно, поскольку помогает людям предсказывать будущее, например, избегать опасности или находить пищу. Проще говоря, исследование показывает, как человеческий мозг учится на опыте, запоминает его и использует эти знания, чтобы представить себе новые вещи или спланировать, что может произойти дальше.

#технологии #devchidable #исследование #искуственный интеллект #калифорнийский университет #человеческий мозг
Источник: dx.doi.org
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