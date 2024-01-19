Полиция проверяет веб-сериал, на который пожаловался пользователь видеохостинга YouTube.

Разгневанные родители обнаружили интернет-сериал «Скибиди-туалет» на YouTube и теперь требуют заблокировать его, потому что он оказывает пагубное влияние на детей.

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«Скибиди-туалет» представляет шоу о голове на вершине унитаза. Мультсериал о войне между человеческими туалетами и другими странными существами может быть заблокирован… с юридической точки зрения. Интернет-сериал уже давно является бичом родителей по всему миру, но многие не понимают, что он был создан Алексеем Герасимовым, который живет и работает в Грузии, и поэтому опасность российского расследования очень реальна.

Как сообщает издание Regnum, 12 января 2024 года один из жителей Москвы подал жалобу на шоу. Человек, подавший жалобу, обнаружил, что его сын одержим этим шоу, и решил сообщить о нем, поскольку оно оказывает пагубное влияние на детей. Российский источник сообщил агентству, что в настоящее время ведется полное расследование по поводу интернет-сериала, и результат пока неизвестен.





«Скибиди-туалет» — это серия коротких видеороликов, опубликованных пользователем DaFuqBoom, которая набирает от 30 до 60 млн просмотров большинства видео. Сюжеты обычно выдержаны в мрачных, кошмарных тонах с изрядной долей некровавого насилия, например, перестрелок и взрывов, и предположительно именно поэтому шоу было направлено российским властям. Канал впервые начал публиковать видео Skibidi Toilet в феврале 2023 года и стал одним из крупнейших каналов на платформе, а также постоянным источником вдохновения для новых интернет-мемов.

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