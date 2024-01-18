Программа Sentinel, призванная заменить устаревающие Minuteman III, должна поставить первые готовые к эксплуатации ракеты к 2029 году и завершить развертывание 400 ракет к 2036 году.

Один из ведущих мировых поставщиков ракет и систем противоракетной обороны компания Northrop Grumman, добилась значительного прогресса в реализации ракетной программы Sentinel, которая призвана заменить устаревающие межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) Minuteman III.

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Компания провела испытание твердотопливного ракетного двигателя второй ступени МБР Sentinel в реальном времени в комплексе инженерных разработок ВВС США. В ходе испытания были смоделированы реальные условия окружающей среды, с которыми столкнется ракетный двигатель во время высотного и космического полета.

В ходе испытаний были получены ценные данные, которые помогут сравнить характеристики ракетного двигателя с прогнозами цифровой модели, откорректировать конструкцию и снизить риски. Это позволит Northrop Grumman начать серию квалификационных испытаний ракетных двигателей для обеих ступеней, что позволит продвинуть программу Sentinel на новый уровень.

Программа Sentinel является важнейшей частью усилий страны по модернизации наземной стратегической триады, состоящей из МБР, бомбардировщиков с ядерным потенциалом и баллистических ракет подводных лодок. Программа обеспечивает жизнеспособность и надежность национальных сил ядерного сдерживания до 2075 года.

Northrop Grumman возглавляет общенациональную группу промышленных партнеров, выполняющих инженерные, производственные и проектные работы по программе Sentinel. Недавний успех испытаний ракетного двигателя второго этапа придает еще больше уверенности в прогрессе проекта. Тесты демонстрируют приверженность компании делу создания МБР следующего поколения для ВВС.

Испытание ракетного двигателя второй ступени - не первая веха, достигнутая Northrop Grumman в рамках программы Sentinel. В феврале 2023 года компания завершила испытания в аэродинамической трубе ракеты LGM-35A Sentinel, в ходе которых были проверены аэродинамическая конструкция и характеристики ракеты. Месяц спустя компания завершила первый полномасштабный статический испытательный пуск твердотопливного ракетного двигателя первой ступени Sentinel на своем испытательном полигоне Promontory в штате Юта. В ходе испытаний были подтверждены конструктивный подход и рабочие параметры ракетного двигателя первой ступени, который отвечает за первоначальный запуск и подъем ракеты.

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Ожидается, что программа Sentinel поставит первые готовые к эксплуатации ракеты к 2029 году и завершит развертывание 400 ракет к 2036 году. Программа обеспечит США более безопасным, оперативным и адаптируемым средством ядерного сдерживания, способным противостоять любым потенциальным угрозам в будущем.