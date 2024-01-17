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devchidable
CATL открывает в Пекине первый завод по созданию электромобилей, чем усиливает ценовую напряженность
Этот стратегический шаг укрепляет позиции компании Contemporary Amperex Technology на рынке и подпитывает амбиции Пекина по созданию полноценной экосистемы производства электромобилей.

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Революция электромобилей (EV) бурно развивается в Китае, и Пекин готов стать ее эпицентром. Компания Contemporary Amperex Technology (CATL), мировой гигант по производству аккумуляторов, устанавливает свой флаг в столице. Производитель начал строить первый в мире завод, чтобы воспользоваться растущим спросом на автомобили, работающие от аккумуляторов. Этот стратегический шаг укрепляет хватку CATL на рынке и подпитывает амбиции Китая по созданию полноценной экосистемы производства EV.

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Поскольку компания Li Auto, ведущий китайский стартап в области EV готовятся к выпуску новых моделей, присутствие CATL гарантирует наличие легкодоступной цепочки поставок. Как сообщает издание SCMP, это местное партнерство может продвинуть обе компании в сегмент премиальных автомобилей, еще больше укрепив позиции Китая в качестве мирового лидера в области электромобилей.

На январь 2024 года на рынке EV идет борьба за долю рынка, ценовая война дошла и до аккумуляторных батарей. Компания CATL, занимающая 37,4% мирового рынка, лидирует в этой борьбе, повышая эффективность производства и снижая стоимость батарей. По мере усиления конкуренции в сфере производства электромобилей, усиливается и конкуренция в сфере производства батарей, а ведущие мировые производители батарей, как сообщается, еще больше снижают их стоимость.

Для того чтобы упрочить свои позиции на рынке, компания CATL оптимизирует производственные линии и добивается снижения затрат. Производитель предлагает автопроизводителям литий-железо-фосфатные (LFP) ячейки емкостью 173 А·ч по спецификации VDA с быстрой зарядкой 2,2C в стандартном исполнении. VDA - это спецификация размеров квадратных ячеек с длиной, шириной и высотой 148 мм, 26,5 мм и 91 мм соответственно. C означает множитель зарядки батареи, а 2C означает, что батарея теоретически может быть полностью заряжена за полчаса.

Их новейшие LFP-элементы VDA емкостью 173 А·ч с быстрой зарядкой 2,2C предлагают производительность по конкурентоспособным ценам, ориентируясь на сегмент BEV стоимостью 1,2 млн руб. – 2,4 млн. руб. Такая агрессивная ценовая стратегия заставляет других игроков, таких как FinDreams от BYD, следовать их примеру, что ведет к общему снижению стоимости в сегменте силовых батарей.

Стандарт размеров VDA для квадратных элементов играет решающую роль в этой ценовой войне. Его стандартизированные размеры и широкие производственные возможности подпитывают жесткую конкуренцию, снижая стоимость.

Всего за 2023 год рынок силовых батарей претерпел кардинальные изменения. Акцент сместился с ограниченного предложения на растущий переизбыток и на оптимизацию затрат. Аналитики прогнозируют падение цен, что может оставить некоторых мелких игроков с тонкой маржой. Тем не менее, жертвовать краткосрочной прибылью ради доли рынка - вполне приемлемая стратегия для некоторых игроков на этом жестоком рынке.

Пока идет ценовая война, компания CATL не останавливается на достигнутом. Производитель находится на пороге запуска самой быстрозаряжаемой в мире батареи для электромобилей под названием Shenxing. Это технологическое чудо обещает 400 км запас хода при 10 мин зарядке и полную мощность всего за 15 мин. Эта инновация еще больше ускоряет внедрение EV и укрепляет позиции CATL как лидера в области аккумуляторных технологий.

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Пекинский гамбит от компании CATL - смелый шаг с далеко идущими последствиями. Стратегия укрепляет доминирующее положение компании на рынке, а также подпитывает амбиции Китая в области EV. Это усиливает ценовую войну на рынке EV, что в конечном итоге выгодно потребителям.

#китай #devchidable #электромобиль #производство #завод #catl #пекин #рынок электромобилей #contemporary amperex technology #ценовая война
Источник: caixinglobal.com
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