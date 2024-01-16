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devchidable
Разрушаемое окружение в следующей части Battlefield стало одной из визитных карточек для создателей
Electronic Arts разыскивает для канадского офиса Ripple Effect режиссёра визуальных эффектов.

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После плохого приема Battlefield 2042 серия шутеров от первого лица претерпела изменения за кулисами и в последние месяцы вошла в длинный список игр, хотя бы частично исправленных. По словам разработчиков, следующая часть франшизы Battlefield будет иметь самые реалистичные эффекты разрушения.

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Сразу после выхода игры еще в 2021 году, EA реструктурировала разработку франшизы Battlefield, что включало в себя перестановки в студиях и планы по созданию связанной вселенной Battlefield. Пока об этом ничего не известно, но новое объявление о вакансии говорит о том, что они наконец-то делают то, чего фанаты требовали годами - сосредотачиваются на разрушениях.

Ripple Effect, ранее известная как DICE LA, теперь взяла на себя руководство франшизой, и новое объявление о вакансии VFX-директора в студии дало некоторое представление об амбициях проекта - ведь по какой-то причине разработчики думают, что широкая публика не видит объявлений о вакансиях, и часто бывают гораздо откровеннее в них, чем в большинстве интервью для прессы. Согласно объявлению, Ripple Effect ищет старшего 3D-художника, чтобы помочь им создать самые реалистичные и захватывающие эффекты разрушения в индустрии.

Разрушение было фирменной чертой Battlefield с 2008 года, когда вышла Battlefield: Bad Company, но в последних играх этот аспект отошел на второй план - к большому разочарованию многих фанатов.

Хотя это может означать возвращение к истокам, EA уже не раз делала смелые заявления о разрушительности Battlefield в своем маркетинге серии. Перед выходом Battlefield 2042 в одном из блогов было написано, что в ней будут разрушения, меняющие игру, так что, возможно, пока лучше воспринимать это как щепотку соли.


В августе 2023 года генеральный директор EA Эндрю Уилсон намекнул на переосмысление серии Battlefield с по-настоящему связанной экосистемой, предположив, что они могли вдохновиться интеграцией Call Of Duty с Warzone от Activision. Также подразумевается, что в разработке находится несколько игр серии Battlefield, причем планы быстро изменились после провала 2042 и после недавнего возрождения.

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Что именно разрабатывает Ripple Effect, пока неясно, но EA ранее говорила о том, что они работают над совершенно новым опытом Battlefield, который дополнит и укрепит основы серии. Они также объединились с новой студией Ridgeline Games для разработки однопользовательской кампании, которой не было в Battlefield 2042. Как все это будет развиваться после января 2024 года, как меняются надежды и ожидания EA в отношении франшизы, остается загадкой, как и то, когда они официально анонсируют первую новую игру.

#electronic arts #игра #devchidable #battlefield #игровые новости #визуальные эффекты #ripple effect
Источник: game-news24.com
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