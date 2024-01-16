Около 300 человек в США теряют жизнь из-за опиоидного расстройства.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, в США ежедневно регистрируется около 300 смертей от передозировки наркотиков (106 699 смертей в год в 2021 году). Из них 75% - от передозировки опиоидов.

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Опиоидное расстройство (ОР) - это не только специфическая для каждой страны, но и серьезная глобальная проблема здравоохранения с высокими экономическими затратами и уровнем смертности. Существующие методы лечения, одобренные FDA, включают метадон, бупренорфин и налтрексон, но люди часто используют другие вещества, в том числе каннабис, чтобы избавиться от опиоидной зависимости.

Ученые, проводившие это исследование, провели метаанализ 10 исследований, в которых приняли участие 8 367 человек. Было установлено, что употребление каннабиса не оказывает существенного влияния на немедицинское употребление опиоидов. В исследованиях принимали участие люди, проходящие фармакотерапию по поводу синдрома отмены наркотиков, причем чаще всего использовался метадон 76,3 %, затем бупренорфин 21,3 % и внутримышечный налтрексон с пролонгированным высвобождением 2,4 %.

Только в одном исследовании сообщалось о значительной положительной связи между каннабисом и немедицинским употреблением опиоидов. Растущая популярность каннабиса, отчасти обусловленная изменением тенденций легализации, вызывает вопросы о его потенциальном влиянии на исходы. Некоторые исследования показывают, что каннабис может оказывать опиоидосберегающее действие, снижая связанные с ним риски, в то время как другие предполагают, что он может увеличить риск немедицинского употребления опиоидов.

Исследователи провели еще один обзор, включающий девять исследований с участием 1190 пациентов. Длительность исследований составляла от 3 до 18 месяцев, а средний период наблюдения - 8 месяцев. Среди пациентов 66% принимали метадон, 25% - бупренорфин и 9% - налтрексон. Только в трех исследованиях была обнаружена значительная связь между каннабисом и немедицинским употреблением опиоидов, что говорит о том, что в некоторых случаях каннабис может привести к употреблению опиоидов.

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Два ретроспективных исследования не выявили существенных изменений в употреблении опиоидов среди потребителей каннабиса, а одно исследование показало связь между ежедневным употреблением каннабиса и немедицинским употреблением опиоидов.