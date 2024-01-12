Теперь китайский производитель анонсировал 4G-версию смартфона, которая будет доступна по всему миру.

Компания Xiaomi выпустила 4G-вариант модели M6 Pro, спустя год после того, как был представлен M6 Pro 5G. Cмартфон оснащен чипсетом Helio G99 Ultra от MediaTek.

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Poco M6 Pro выпускается в черном, синем и фиолетовом цветах. Cмартфон будет поставляться в двух вариантах памяти - 8 Гб/256 Гб и 12 Гб/512 Гб - по цене $199 и $249 соответственно. Оба варианта будут доступны для покупки на мировом рынке.

Poco M6 Pro 4G оснащен 6,67″ AMOLED-экраном с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Дисплей защищен стеклом Gorilla Glass 5. Смартфон оснащен встроенным в дисплей датчиком отпечатков пальцев и 16 Мп камерой selfie, расположенной в центральном отверстии камеры. M6 Pro 4G имеет класс защиты IP64.

Чипсет Helio G99 Ultra от MediaTek используется в Poco M6 Pro 4G. Helio G99 Ultra - это восьмиядерный чипсет, состоящий из 2х ядер Arm Cortex-A76 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и 6х ядер Arm Cortex-A55 с тактовой частотой до 2,0 ГГц. Имеется графический процессор Arm Mali-G57 MC2. Чипсет поставляется в паре с 12 Гб оперативной памяти и 512 Гб накопителем с возможностью расширения. M4 Pro 4G работает под управлением MIUI 14 на базе Android 13 и позже получит обновление HyperOS.

Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 5 тыс. мАч с поддержкой быстрой зарядки 67 Вт, которая позволяет зарядить телефон от 0 до 100% за 44 минуты. M4 Pro 5G оснащен двойными динамиками и 3,5-мм аудиоразъемом. Смартфон оснащен портом USB-C. Также есть ИК-бластер и чип NFC.

M6 Pro 4G оснащен тройной камерой, во главе которой стоит 64 Мп камера с OIS и функцией Film Camera, включающей 12 пленочных фильтров и 8 пленочных кадров. Кроме того, есть 8 Мп ультраширокая и 2 Мп макрокамеры.