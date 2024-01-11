Компания Google увольняет сотни сотрудников, работающих над цифровым ассистентом, оборудованием и инженерными группами, продолжая сокращать расходы.

Компания Google уволила несколько сотен сотрудников в нескольких подразделениях в рамках нового раунда затягивания поясов.

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По сообщениям The New York Times, 9to5Mac, Semafor и других изданий, среди подразделений, которые попали под сокращение, - аппаратное обеспечение (Pixel, Nest и Fitbit), основные инженерные разработки и Google Assistant. Сокращения штата численностью не менее 600 сотрудников, но может быть и больше, уже вступили в силу. Работники, которых это коснулось, как сообщается, были проинформированы.

По данным The New York Times, в рамках сокращений компания Google реорганизует свои подразделения Pixel, Nest и Fitbit, а соучредители Fitbit Джеймс Парк, Эрик Фридман и другие руководители покидают компанию. Как сообщается, в компании Google будет создана единая команда, отвечающая за разработку аппаратного обеспечения для всех трех подразделений.

«Мы ответственно инвестируем в самые важные приоритеты нашей компании и открывающиеся перед нами широкие возможности! Некоторые команды продолжают проводить подобные организационные изменения, которые включают в себя ликвидацию некоторых ролей по всему миру», - сказал представитель Google в заявлении для The New York Times.

Компания отказалась ответить на вопрос The Verge, сократила ли она численность персонала в других подразделениях, поэтому общее число увольнений неясно. В прошлом году компания Google провела одно из самых масштабных сокращений штата, уволив в январе около 12 тыс. человек. По состоянию на конец 2023 года в компании работал 182 тыс. человек, а в начале 2020 года, как раз перед пандемией COVID-19, их было 118 тыс.

«Мы вынуждены принимать сложные решения по поводу дальнейшего трудоустройства некоторых сотрудников нашей компании Google! С сожалением сообщаем вам, что ваша должность ликвидируется…», - говорится в записке, которую компания Google направила некоторым сотрудникам.

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Это было частью более масштабного сокращения рабочих мест в отрасли в 2023 году, когда в течение года было уволено более 220 тыс. человек. Увольнения коснулись таких крупных компаний, как Meta, Alphabet, Microsoft, Spotify и Amazon, а также многочисленных малых, средних и стартап-компаний.