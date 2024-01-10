Этот альтернативный вариант дверного видеозвонка вешается на верхнюю часть двери и оснащен сотовой связью через сеть LTE от AT&T в качестве резервного варианта Wi-Fi и широкополосного доступа.

Совершенно новая Remo+ DoorCam 3+, новейшая альтернатива дверному видеозвонку, которая вешается на дверь, оснащена сотовой связью через сеть LTE от AT&T. В случае отказа сети Wi-Fi или основного широкополосного соединения Remo+ DoorCam 3+ будет передавать видео по сети AT&T.

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Remo+ DoorCam 3+ также является отличной альтернативой для арендаторов и тех, у кого нет возможности переоборудовать дом для установки камеры безопасности. Устройство оснащено такими популярными функциями домашнего видеонаблюдения, как видеосъемка в разрешении 1080p, обнаружение движения и оповещения, настраиваемые зоны движения, ночное видение, удаленный мониторинг и двусторонняя аудиосвязь.

Камера Remo+ DoorCam 3+ подходит как для распашных, так и для входных дверей, что делает ее отличным решением для автофургонов, в которых, возможно, нет широкополосного интернета и сети Wi-Fi, к которой может подключиться камера. Эта модель со степенью защиты IPX5 способна выдерживать экстремальные погодные условия, защищая от струй воды, летящих с любого направления, и температур от нуля до 50℃.

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Производитель утверждает, что устройство может работать от 4 батареек типа D в течение года, или пользователи могут подключить USB-блок питания и он не входит в комплект к устройству.