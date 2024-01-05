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Южная Корея получила первый новейший самолет TA-50 Block 2
Южная Корея подписала соглашение на поставку дополнительного количества истребителей F-35.

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На фоне повышенной напряженности в регионе Южная Корея завершила 2023 год на позитивной ноте, получив первый самолет TA-50 Block 2, который был заказан пару лет назад в 2023 году.

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ВВС Республики Корея (RoKAF) получили свой первый учебно-боевой/легкий штурмовик TA-50 Golden Eagle Block 2 производства компании Korea Aerospace Industries (KAI), говорится в заявлении Управления программ оборонных закупок (DAPA).

1 января 2024 года DAPA заявило, что поставка состоялась 28 декабря 2023 года. По данным DAPA, поставка является частью сделки стоимостью $764,7 млн, которая была начата в 2020 году для поставки в ВВС РК самолетов TA-50 Block 2. Ранее сообщалось, что служба заказала не менее 20 самолетов в этом усовершенствованном варианте.

TA-50 более приспособлен для выполнения легких штурмовых задач, чем оригинальный самолет T-50 LIFT, который является исключительно учебно-тренировочным вариантом. На TA-50 установлен радар управления огнем IAI Elta EL/M-2032, и он может стрелять ракетами воздух-земля AGM-65 Maverick и воздух-воздух AIM-9 Sidewinder. Даже у TA-50 есть модернизированные варианты, позволяющие сделать самолет более мощным.

Например, TA-50 Block 2 является модернизированной версией TA-50 Block 1, 22 единицы которого уже находятся на вооружении ВВС РККА. Таким образом, 22 учебно-тренировочных самолета TA-50 Block 1, находящихся на вооружении ВВС РККА, будут дополнены новым самолетом.

По мнению DAPA, эти 22 самолета Block 1 были недостаточны для подготовки боевых пилотов, что является их основным предназначением. Кроме того, Block 2 превосходит TA-50 Block 1 по нескольким параметрам. По сравнению с TA-50 Block 1, он оснащен бомбами с точным наведением Joint Direct Attack Munitions (JDAM) и осветительными приборами, подходящими для приборов ночного видения, чтобы расширить возможности ночных полетов, говорится в сообщении DAPA. Для усиления защиты самолета от вражеского нападения были установлены система распределения противодействия (CMDS) и приемник радиолокационного предупреждения (RWR).

С вводом в строй истребителей нового поколения, таких как Lockheed Martin F-35A Lighting II Joint Strike Fighter, двухместный учебный легкий боевой самолет Northrop F-5F Tiger II, который в настоящее время используется для подготовки пилотов, как ожидается, будет заменен дополнительными TA-50. Это также имеет смысл, учитывая, что ВВС РККА старательно укрепляют свой воздушный флот. Например, DAPA также объявило, что Южная Корея подписала письмо о согласии (LOA) на приобретение у американского оборонного гиганта еще 20 истребителей пятого поколения Lockheed Martin F-35A Lightning II.

Для того чтобы подготовить больше боевых пилотов для управления этими военными машинами пятого поколения, службе нужны современные учебно-тренировочные самолеты. Именно в этом случае на первый план выходят TA-50 и его модернизированные варианты. TA-50 и его варианты могут также использоваться в качестве легких штурмовиков, их уже закупили Филиппины и Таиланд. Кроме того, наиболее продвинутый вариант FA-50 Block 2 продается таким странам, как Польша и Малайзия.

Напряженность на Корейском полуострове возросла в результате совместных учений с боевыми стрельбами южнокорейских и американских войск вблизи северокорейской границы. Целью учений была оценка и повышение боевой готовности к враждебной агрессии.

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#южная корея #f-35 #истребитель #ввс #ta-50 block 2 #военно-воздушные силы республики корея
Источник: janes.com
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