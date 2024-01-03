ASML отменила поставки некоторого своего оборудования в Китай по запросу администрации президента США Джо Байдена.

Один из ключевых производителей оборудования для чипов компания ASML сталкивается с новыми ограничениями на экспорт в Китай. Это признак того, что усилия США по вытеснению Китая из глобальных цепочек поставок микросхем работают, но это может вызвать опасения, что Пекин примет ответные меры.

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Нидерландская компания ASML на январь 2024 года занимает доминирующее положение в производстве литографических машин, которые жизненно необходимы для производства полупроводников. 1 января 2024 года компания сообщила, что правительство Нидерландов недавно частично отозвало экспортную лицензию на поставку литографических систем NXT:2050i и NXT:2100i в Китай.

Правительство Нидерландов требует разрешения на экспорт некоторых видов оборудования для производства микросхем. Контроль был введен после того, как Нидерланды, Япония и США достигли соглашения о начале ограничения экспорта оборудования для производства микросхем в попытке ограничить доступ Китая к передовым полупроводниковым технологиям.

Ранее ASML уже заявляла, что ограничения на экспорт в Китай не повлияют на ее общие цели на 2025 и 2030 годы, но изменят региональный баланс продаж. В третьем квартале 2023 года компания продала в Китай 46% своих продаж, что значительно выше 24% в предыдущем квартале, поскольку китайские компании поспешили заказать литографические машины в преддверии введения более жестких мер контроля.

Американские депозитарные расписки ASML снизились на 4,1% на ранних торгах во вторник, подорожав на 39% за предыдущие 12 месяцев. В Амстердаме акции компании упали на 2,2%.

С 2019 года компании ASML запрещено экспортировать в Китай свои самые передовые технологии, известные как экстремальная ультрафиолетовая (EUV) литография. Однако в последнее время внимание было приковано к ее продажам более старых установок глубокого ультрафиолета (DUV) после того, как аналитики предположили, что китайская компания Semiconductor Manufacturing International Corp. использовала эту технологию для производства передового чипа для последних смартфонов Huawei. Системы, на которые распространяются последние голландские меры контроля, - это машины DUV.

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Эти ограничения свидетельствуют о том, что союзники США реагируют на усилия администрации Байдена, направленные на ограничение возможностей Китая по модернизации собственной промышленности по производству чипов, даже с использованием старых технологий. Теперь вопрос заключается в том, примет ли Китай ответные меры. Предыдущие действия Китая, такие как ограничение экспорта металлов, критически важных для производства полупроводников, похоже, пока не оказали существенного влияния на американские акции по производству микросхем.