Завершены монтаж и испытания самого длинного в мире наземного и подводного силового кабеля, соединяющего Данию и Великобританию.

Самый длинный в мире подводный кабель Viking Link, созданный совместными усилиями National Grid и датского системного оператора Energinet, является важной вехой в продвижении к более чистым и устойчивым решениям в области энергетики и обладает значительной мощностью в 1,4 ГВт, достаточной для обеспечения электроэнергией до 2,5 млн британских домов.

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Протяженность линии Viking Link составляет внушительные 764 км и соединяет подстанцию Bicker Fen в Линкольншире с подстанцией Revsing в южной Ютландии. Проект стоимостью $2,1 млрд обещает потребителям Великобритании экономию более 600 млн в течение следующего десятилетия за счет импорта экономически эффективной электроэнергии из Дании.

«Эта рекордная новая линия связи — фантастический пример инженерной мысли и сотрудничества с нашим партнером, компанией Energinet! По мере того, как мы увеличиваем использование энергии ветра для достижения наших целей в области климата и энергетической безопасности, соединения с соседними странами будут играть жизненно важную роль в повышении надежности поставок и снижении цен для потребителей», — сказала президент National Grid Кэти Джексон.

На каждом конце кабеля Viking Link установлена преобразовательная станция, которая преобразует энергию в нужную частоту перед передачей ее в системы электропередачи соответствующих стран. В то время как компания Energinet построила преобразовательную станцию на датском конце кабеля, Siemens Energy, основной подрядчик National Grid, отвечала за аналогичную станцию в Великобритании.

На реализацию проекта Viking Link, начатого в 2019 году, было затрачено более четырех миллионов рабочих часов. Наряду с Siemens Energy, такие лидеры отрасли, как Prysmian, Balfour Beatty и Monck, сыграли неотъемлемую роль в производстве и прокладке высоковольтных кабелей постоянного тока (HVDC). Кабель протягивается как под водой, так и на суше. Изготовленное на заказ судно Leonardo Da Vinci проложило кабель по морскому дну, которое было усыпано траншеекопателями Asso.

В первый год работы Viking Link позволит сэкономить около 600 тыс. тонн выбросов углекислого газа, что эквивалентно снятию с дорог 280 тыс. автомобилей. Первоначальная мощность интерконнектора в 800 МВт постепенно увеличится до 1,4 ГВт.

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В перспективе National Grid планирует строительство новых интерконнекторов, в том числе LionLink — проекта мощностью 1,8 ГВт совместно с компанией TenneT, соединяющего Великобританию и Нидерланды. LionLink должен быть введен в эксплуатацию в начале 2030-х годов.