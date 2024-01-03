Нанотираннус был предметом споров, поскольку некоторые ученые утверждали, что это молодой тираннозавр, который еще не достиг своего полного размера и формы

Группа палеонтологов подтвердила, что нанотираннус, маленький и проворный тираннозавр, был отдельным видом, а не ювенильным видом тираннозавра. Исследование, опубликованное в журнале Fossil Studies, использовало кольца роста, анатомию и недавно обнаруженную окаменелость молодого тираннозавра, чтобы разрешить давние споры.

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Нанотираннус, что означает карликовый тиран, был впервые обнаружен в Монтане в 1942 году. Однако его статус как отдельного вида вызывал споры, поскольку некоторые ученые утверждали, что это всего лишь молодой тираннозавр, который еще не достиг своего полного размера и формы. Для того чтобы проверить эту гипотезу, окаменелости были заново изучены доктором Ником Лонгричем из Центра эволюции Милнера при Университете Бата и доктором Эваном Саиттой из Чикагского университета. Ученые провели тщательный анализ колец роста, анатомии нанотираннуса и недавно обнаруженной окаменелости молодого тираннозавра, которая ранее не была идентифицирована. Они обнаружили, что нанотираннус отличается от тираннозавра более узкими челюстями, длинными ногами и большими руками. Исследователи также показали, что нанотираннус не рос быстро, а достиг своего взрослого размера около 900-1,500 кг и пяти метров - всего 15% от размера гигантского тираннозавра, который может весить до 8 тыс. кг и достигать девяти и более метров.

По словам исследователей, они были удивлены тем, насколько четкими оказались результаты. По их словам, если нанотираннус был молодым тираннозавром, он должен был быстро расти, прибавляя сотни килограммов в год, но этого не произошло. По их словам, они пробовали моделировать данные разными способами, но всегда требовались более высокие темпы роста. По их словам, это положило конец этой теории.

Исследователи также не обнаружили окаменелостей с признаками тираннозавра и нанотираннуса, что можно было бы ожидать, если бы они были одним и тем же видом. Вместо этого каждую изученную окаменелость можно было отнести к одному или другому виду. Более того, исследователи обнаружили ранее не замеченную окаменелость молодого тираннозавра, хранившуюся в музее в Сан-Франциско. Окаменелость имела отличительные черты, которые подходили к тираннозавру, но не к нанотираннусу. Она принадлежала небольшому животному с черепом длиной около 45 см и телом длиной около 5 метров.

Исследователи заявили, что это первая окаменелость молодого тираннозавра, которую они получили. По их словам, это всего лишь одна кость, но и ее достаточно. По их словам, кости черепа тираннозавра уникальны, на них больше ничего не похоже. Молодые тираннозавры находятся людьми, но встречаются крайне редко, как и большинство молодых динозавров.

Исследователи утверждали, что эти находки являются убедительным доказательством того, что нанотираннус был отдельным видом, не состоящим в близком родстве с тираннозавром. По их словам, он был более легкого телосложения и длинноногим, чем его толстокожий родственник.

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Исследователи предполагают, что разнообразие динозавров и других ископаемых видов может быть недооценено из-за сложности их различения по часто неполным скелетам. По словам ученых, поразительно, что о самых известных динозаврах на январь 2024 года ничего не известно, что заставляет задуматься о том, какие еще заблуждения существуют.