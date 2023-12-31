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devchidable
Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск подвел итоги года
Популярный американский предприниматель Илон Маск разместил новый пост у себя в социальных сетях, где подвёл итоги года.

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Предприниматель-миллиардер Илон Маск сообщил, что в следующем месяце он будет делиться новостями о двух своих флагманских предприятиях - SpaceX и Tesla – на платформе X (запрещена в РФ). В своем посте на социальной медиаплатформе Маск сообщил, что проведет корпоративные переговоры для SpaceX и Tesla, на которых подведет итоги 2023 года и раскроет планы на 2024 год.

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По словам Маска, переговоры SpaceX состоятся на следующей неделе, а переговоры Tesla будут назначены после того, как компания подаст годовой отчет в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Судя по тому, что предыдущая дата подачи отчета Tesla - 30 января 2023 года, выступление Tesla можно ожидать примерно в конце января 2024 года.

Разговоры компании будут публиковаться на сайте X, что позволит последователям Маска и его бизнеса узнать, какое будущее ждет двух лидеров отрасли. Компании SpaceX и Tesla доминируют в своих областях освоения космоса и производства электромобилей, и их предстоящие планы, вероятно, будут очень амбициозными. Компании провели замечательный 2023 год, несмотря на то, что Маск уделял много времени X. Социальная медиаплатформа, которую Маск приобрел в 2022 году, подверглась серьезной реконструкции под его руководством, получив новое название, логотип и функции. Маск также озвучил свое видение того, как сделать X прибыльным и удобным для пользователей.

Между тем, в 2023 году SpaceX достигла нескольких важных результатов, таких как запуск 96 ракет, повторное использование ракеты Falcon 9 рекордные 19 раз, а также ее разрушение в море, очередной испытательный полет ракеты Starship и расширение интернет-сервиса Starlink до 2,3 млн клиентов по всему миру. В пятницу SpaceX также завершила 2023 год огненным двойным испытанием своего следующего мегаракетного ускорителя Starship и космического корабля, выложив несколько потрясающих видео обоих аппаратов в процессе.

В конце 2023 года на полигоне Starbase компании SpaceX в Бока-Чике, прошли двойные испытания двигателей гигантских ступеней ракет Starship и Super Heavy, и компания готовится к третьему испытанию запуска Starship, которое ожидается в начале 2024 года.

Официальный аккаунт X компании SpaceX подтвердил успешное испытание сверхтяжелой РН 10, а также отдельное испытание одного двигателя Raptor на корабле Starship Ship 28, который будет находиться на вершине сверхтяжелой РН 10 во время предстоящего испытательного полета. По словам компании, испытание на звездолете призвано продемонстрировать возможности перезапуска двигателя Raptor в космосе.

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С другой стороны, Tesla успешно внедрила обновление Model 3 Highland в Китае, поставила первую партию кибергрузовиков и добилась значительного прогресса в проекте Optimus Tesla Bot, который направлен на создание человекоподобных роботов, работающих на основе технологий Tesla.

#tesla #илон маск #spacex #devchidable #итоги года #платформа х
Источник: thestreet.com
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