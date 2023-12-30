Для того чтобы противостоять растущей уязвимости западных танков, размещенных на Украине, киевские власти оснащают их дополнительной взрыво-реактивной броней советского производства, чтобы повысить их выживаемость в продолжающемся конфликте.

Генеральный директор госкорпорации «Ростех» заявил, что российские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) эффективно уничтожают западные танки, находящиеся на территории Украины. ПТРК «Хризантема» и «Корнет» способны пробить немецкий танк «Леопард» с любого направления. Кроме того, Сергей Чемезов рассказал, что западные танки начали оснащать дополнительной советской взрыво-реактивной броней, чтобы повысить их шансы на выживание в боевых условиях.

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В широком смысле слова, взрывореактивная броня (ERA) предназначена для защиты от проникающих противотанковых боеприпасов, таких как фугасные противотанковые (HEAT) и бронебойные снаряды. ERA работает за счет детонации при ударе, непосредственно перед тем, как входящий снаряд достигнет корпуса танка. Эта упреждающая детонация создает эффект встречного взрыва, направленный на снижение эффективности наступающего оружия или, в некоторых случаях, на его полное уничтожение. Цель - смягчить ущерб, наносимый противотанковыми боеприпасами, и повысить общую живучесть бронетехники.

Российские войска применяют противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) «Хризантема» на Украине, утверждая, что эта система успешно уничтожила значительное количество украинской бронетехники различных классов и типов. ПТРК может запускать до четырех ракет в минуту через автоматические заряжающие устройства. Производитель, компания KBM, утверждает, что взвод из трех ПТРК «Хризантема-С» может вывести из строя роту из 14 танков в течение двух минут при вероятности поражения 60% за выстрел.

Взрывозащищенная реактивная броня советских времен впервые была замечена на западных танках в июле 2023 года и на снимках были запечатлены украинские Leopard 2, оснащенные внешним слоем из кирпичей ERA советских времен. Установка ERA на западные танки способна усилить защиту от широко распространенных угроз, таких как противотанковые управляемые ракеты и оружие более близкого радиуса действия, например гранатометы. Однако точная степень их эффективности остается неясной. Западные танки, как сообщается, не оправдали ожиданий Украины, несмотря на то, что последняя называет их потенциальной переломной силой для контрнаступательных операций.

Несмотря на то, что Leopard 2 - хорошо бронированный танк, он не защищен от попаданий как в башню, так и в корпус, а его существенным недостатком являются значительные размеры, что делает его относительно уязвимой целью в полевых условиях. Полностью потенциал танка может быть реализован при наличии превосходства в воздухе на конкретном поле боя, но в ходе специальной военной операции (СВО) России на Украине расклад сил совсем другой. После первых атак России украинские танки западного производства были развернуты в ограниченном количестве, что привело к значительным потерям, причем почти 50% из них оказались неработоспособными из-за разрушения или серьезных повреждений. Для обслуживания западных танков требуются высококвалифицированные специалисты, поэтому в полевых условиях без соответствующего вспомогательного персонала устранить мелкие повреждения будет проблематично.

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Российские эксперты и официальные лица постоянно подчеркивают, что западные танки, в том числе «Леопард», «Челленджер» и «Абрамс», поставленные Вооруженным силам Украины, не оказали решающего влияния на ситуацию на поле боя.