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devchidable
Google договорилась об урегулировании иска на $5 млрд о сборе данных в Chrome
Американская Google, входящая в Alphabet, договорилась об урегулировании коллективного иска на $5 млрд по обвинениям в сборе персональных данных миллионов пользователей браузера Chrome.

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Компания Google урегулировала иск, обвиняющий ее в отслеживании действий пользователей в режиме «Инкогнито» браузера Chrome. Иск, поданный в 2020 году, требовал возмещения ущерба в размере $5 млрд, однако ни одна из сторон не обнародовала подробности урегулирования.

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На Google подали иск три пользователя, обвинив ее в нарушении законов о прослушке. Они утверждали, что Google Analytics и Ad Manager собирают данные из браузеров в режиме «Инкогнито» и что Google объединяет приватную активность пользователей Chrome с существующими профилями пользователей. В ответ на это компания заявила, что хотя в режиме «Инкогнито» активность пользователей не сохраняется на устройстве, сайты все равно могут собирать информацию во время сеанса. Истцы утверждали, что это превратило Google в неподотчетный кладезь информации, поскольку компания смогла узнать об их интересах, привычках совершать покупки в интернете и даже о потенциально постыдных действиях.

Согласно постановлению судьи Роджерс, Google обвинили в сборе данных пользователей без их согласия во время просмотра сайтов в приватном режиме. Google утверждала, что пользователи дали свое согласие на сбор данных, но судья отклонил это утверждение, заявив, что Google не информировала пользователей о сборе данных в явном виде. Таким образом, суд не может сделать вывод о том, что пользователи дали свое явное согласие на сбор данных.

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Истцы требовали возмещения ущерба в размере не менее $5 млрд, а для тех, кто использовал режим приватного просмотра в период с 2016 по 2020 год, - не менее $5 тыс. на каждого пользователя. В иске утверждается, что, вероятно, пострадали миллионы пользователей из-за функции «Инкогнито» с 2016 года, что и привело к требуемым от компании убыткам. Условия мирового соглашения не разглашаются. Официальное соглашение для утверждения судом должно быть представлено до 24 февраля 2024 года.

#google #технологии #devchidable #chrome #google chrome #браузер #информационные технологии #анонимность #анонимность в интернете #«инкогнито»
Источник: reuters.com
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